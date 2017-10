A jelenlegi kormányfő pártja nyerte a vasárnapi előrehozott parlamenti választásokat Japánban a szavazókörök zárása után közzétett exit poll eredmények szerint.

Az Abe Sindzó vezette Liberális Demokrata Párt (LDP) és koalíciós partnere, az Új Komeito párt minden valószínűség szerint több mint 300 helyre számíthat a törvényhozás 465 fős alsóházában az első mandátumbecslések alapján. A TBS kereskedelmi televízió által közölt becslés ennél is több, 311 helyet valószínűsít a koalíciós pártoknak, ami már a kétharmados többség megtartását jelentené, sőt az NHK televízió 336 mandátumot vetít előre.

A becslések szerint az LDP egyedül is kormányzóképes többséget, 253-300 helyet szerez a parlamentben, Abe legfontosabb, az alkotmány módosítását igénylő intézkedéseinek elfogadtatásához azonban szükség van a kétharmados többségre. Az Új Komeitónak 27-36 mandátumot jósolnak.

Az újonnan alapított Japán Alkotmányos Demokrata Párt 44 és 67 közötti képviselői helyre számíthat, de így is többre, mint az ellenzéki Koike Jurikoé, a főváros, Tokió első női kormányzójáé, aki csak nem sokkal a választások előtt jelentette be, hogy új mozgalmat alapít. A Remény Pártja az NHK televízió közölése szerint 38 és 59 közötti mandátumot kaphat.

Abe Sindzó szeptemberben írt ki előrehozott választásokat. A 63 éves miniszterelnök azzal indokolta döntését, hogy így akar széles körű támogatottságot szerezni a növekvő észak-koreai fenyegetés miatt átalakításra szoruló biztonságpolitikájának, továbbá új jóléti intézkedéseinek.A kormánykoalíció várhatóan igen nagyarányú diadala után a miniszterelnök az NHK közszolgálati televíziónak úgy nyilatkozott, hogy nagy alázattal fogadják a győzelmet. Észak-Koreával kapcsolatban hangsúlyozta, hogy kemény fellépésre van szükség, és ennek érdekében határozott diplomáciára is. Kijelentette, hogy a kormány a terveknek megfelelően 2019-ben 10 százalékra emeli az általános forgalmi adót, és védelmébe vette az arról szóló terveiket, hogy az adóemelésből származó bevételek egy részét a gyermekellátásra és az oktatásra fordítják. Szerinte ugyanis a gyerekekre költött pénz "kétségtelenül erősebb gazdasági növekedéshez vezet". Kijelentette azt is, hogy a gazdasági növekedés és a beruházások bővülése érdekében folytatni akarják fiskális reformjaikat.

A konzervatív nacionalista miniszterelnök először 2006-2007-ben vezette a távol-keleti országot, majd 2012-ben került újra hatalomra. Nagyarányú győzelme révén jövőre várhatóan megerősítik az LDP élén.

Az előrehozott választások hivatalos eredményei hétfőre várhatóak, néhány helyen azonban minden valószínűség szerint elhalasztják a szavazatok összeszámlálását a szigetországot a Lan nevű tájfun miatt sújtó ítéletidő miatt.

A választásokon 106,4 millióan adhatták le voksukat az összesen 1180 jelöltre. A részvételről egyelőre nem közöltek pontos adatokat, de egyes források szerint igen alacsony volt. Az urnazárás előtt két órával, helyi idő szerint 18 órakor a szavazók mindössze 29,99 százaléka voksolt, 19.30-kor is csak 31,82 százalékos volt a részvétel.