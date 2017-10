Visszavonta az Egészségügyi Világszervezet Mugabe kinevezését

A heves bírálatok nyomán visszavonta az Egészségügyi Világszervezet (WHO) Robert Mugabe zimbabwei elnök jószolgálati nagyköveti kinevezését.

Az ENSZ égisze alatt működő szervezet főigazgatója vasárnap közleményben tudatta erről szóló döntését.

Tedros Adhanom Ghebreyesus szerdán jelentette be, hogy a sokak által diktátornak tartott Mugabét a szervezet jószolgálati nagykövetének jelöli. A lépést nem csak a WHO támogatói, kormányok és emberi jogi szervezetek bírálták. Nagy felháborodást keltett Zimbabwéban is, az afrikai ország egészségügyi rendszere ugyanis súlyos problémákkal küzd, a 37 éve hatalmon lévő elnök pedig rendszeresen inkább külföldre utazik orvosi kezelésekre.A 93 éves Robert Mugabe ellen az Egyesült Államok és az Európai Unió is több büntetőintézkedést léptetett életbe az emberi jogok sorozatos megsértése miatt.