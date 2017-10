Évek óta nem volt példa ilyen találkozóra

Öt volt amerikai elnök is részt vett azon a koncerten, amelyet a hurrikánok áldozatainak megsegítésére rendeztek a texasi Austinban, helyi idő szerint szombat este.

Megjelent a demokrata párti Barack Obama, Bill Clinton és Jimmy Carter, valamint a republikánus George H.W. és George H. Bush. Ők öten így utoljára 2013-ban voltak együtt. A két utóbbit a feleségük, Barbara és Laura is elkísért.

A helyszín a Texas A&M University volt, ahol az idősebb Bush elnöki munkásságáról összegyűjtött dokumentumokat is őrzik. A jelentés szerint a politikusok ez alkalommal félretették a politikát.

Az Egyesült Államok területén az idén három hurrikán is végigsöpört: a Harvey, az Irma és a Maria. A legsúlyosabban érintett területek: Texas, Florida, Puerto Rico és az amerikai Virgin-szigetek.

A koncert kezdete előtt Donald Trump videó üzenetben köszöntötte elődjeit, akiket - a korábbi bírálatait félretéve - Amerika legkiválóbb tisztségviselői között emlegetett.

Hasonló, volt elnökök részvételével szervezett adománygyűjtő kampányokra már több példa volt. A szeptember 7-én indított mostani kampány eddig 31 millió dollárt eredményezett.

A szombati műsoron főként texasi könnyűzene szerepelt.