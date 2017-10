Titokban Soros Györggyel találkozott a szlovák államfő

A bevándorláspárti milliárdos üzletemberrel, Soros Györggyel találkozott szeptemberben New Yorkban Andrej Kiska szlovák államfő - jelentette a Sita szlovák kereskedelmi hírügynökség hétfőn.

Az egyórás találkozó részleteiről és a megvitatott témákról nem kerültek nyilvánosságra információk.

A hírügynökség beszámolt arról is, hogy a pozsonyi törvényhozás egyik képviselője, Peter Marcek az információkhoz való szabad hozzáférésről szóló törvény alapján a találkozó témáira és részleteire vonatkozóan korábban adatigénylést nyújtott be.

Marcek, aki annak idején az ellenzéki bevándorlás ellenes és EU-kritikus - Család vagyunk (Sme rodina) párt listáján jutott be a parlamentbe, a szlovák hírügynökségnek azt mondta: elégedetlen az államfő egyik tanácsadója által az adatigénylésre neki küldött válasszal és így újabb igénylést nyújt be. Mint mondta: pontos, minden kérdésére kitérő válaszokat akar kapni, valamint kéri a találkozón elhangzottak leiratát is.