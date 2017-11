Öt szépségkirálynő, akiket meggyilkoltak

A szépségkirálynőkre mindig mint valami földöntúli csodákra tekintettünk, és mindig nagy port kavar, ha egy ilyen szépséget támadás ér. Pláne, ha meg is ölik. Az áldozatok a legtöbbször egyfajta trófeák a gyilkosaiknak. Összeszedtük az elmúlt évtizedek legszörnyűbb gyilkosságait, amelyeket szépségkirálynők ellen követtek el. Az okok között féltékenység, zaklatás és rablás volt is volt.

Miss Venezuela - Monica Spear

Venezuela nem áll rosszul az elnyert szépségkirálynői díjakban. Egészen pontosan hét Miss Universe-t tudhatnak magukénak.

Venezuela még valamiben kiemelkedő a világon: riasztóan magas az emberölések száma az országban.

Monica Spear 2004-ben nyerte el Miss Venezuela díjat, egy évvel később pedig képviselte hazáját a nemzetközi Miss Universe versenyen.

Miss Venezuela később elvált, de jó kapcsolatban maradt a volt férjével, Thomas Berryvel, akivel közösen nevelték a lányukat. A pár az Egyesült Államokban élt, és nyaralni ment Venezuelába, amikor - tíz évvel az után, hogy Spear szépségkirálynő lett - a rendőrség szerint valami éles tárgy kiszúrta az autója kerekét. A család több mint egy órát várt a segítségre. Közben besötétedett.

Eközben egy csapat férfi vette őket körül, és fegyvert fogtak a szépségkirálynőre és volt férjére, hogy adják át vagyontárgyaikat.

A pár megpróbált az autóba elrejtőzni, de ekkor lőni kezdtek rájuk. Miss Venezuela és a férfi a helyszínen meghalt, de a kislányuk életben maradt. A rendőrségi jelentés szerint egy rablási kísérlet áldozatai lettek. A gyilkosokat elkapták és elítélték.

Miss Honduras - Maria Jose Alvarado

2014-ben az akkor 19 éves Maria Jose Alvarado épp a születésnapját ünnepelte a nővérével és annak barátjával, Plutarco Ruizzal, amikor mindkét lány eltűnt. Ruiz még a segítségét is felajánlotta a családnak és a rendőrségnek, hogy segít megkeresni a lányokat. Ez a nagy segítségnyújtási vágy feltűnt a rendőröknek, és ekkor terelődött a gyanú a férfira, akit őrizetbe is vettek.

Később Ruiz vallomást tett, és elmondta, hogy rálőtt a 23 éves Sofiára, akivel azért keveredett veszekedésbe, mert a lány egy másik férfival táncolt. A düh és a féltékenység hevében a lány húgát, Miss Hondurast is lelőtte,

majd mindkét lányt a kocsija hátuljába tette, és a közeli folyóparton elásta a holttesteket.

Plutarco Ruizt 45 évre ítélték. Honduras ebben az évben nem küldött másik versenyzőt a Miss World versenyre.

Miss International - Agnieszka Kotlarska

Agnieszka Kotlarska 1990-ben lett modell, 1991-ben pedig Lengyelország szépe lett.

A nőt ekkor már egy éve követte egy Jerzy nevű ember, aki teljesen a lány rabja volt.

Agnieszka karrierje szépen ívelt felfelé, férjhez ment, Amerikába költözött, és olyan divatcégeknek dolgozott, mint a Calvin Klein, a Vogue és a Ralph Lauren. Három év után tért csak vissza Lengyelországba a férjével és a kislányukkal.

Azt gondolhatta, elmúlt a veszély,

de Jerzy ismét visszatért az életükbe.

Követte, hívogatta a lányt. Agneiszka férjének akkor lett elege az egészből, amikor házuk körül meglátta a férfit: a család épp az autójukba szállt be, mikor Jerzy az autóhoz lépett. A két férfi verekedni kezdett, a támadó pedig egy vadászkéssel megsebesítette a modell férjét, majd a nőt szúrta mellkason négyszer, amikor az a férje segítségére sietett. Agnieszka Kotlarska a kórházban belehalt sérüléseibe. A 36 éves Jerzyt a rendőrök otthonában fogták el. 14 évre ítélte a bíróság.

Miss Russia - Svetlana Kotova

A 21 éves Miss Russia egy igazi tündérmesében érezhette magát, amikor megnyerte az orosz szépségversenyt, és megismerkedett Alexander Solonikkel, aki hihetetlen gazdag és nem mellesleg híres maffiózó volt a hazájában. A férfi görögországi luxusvillájába hívta a fiatal lányt, akit sofőr szállított Solonik otthonába a reptérről a többhektárnyi luxusba.

A maffiavezért később egy másik banda bérgyilkosai ölték meg az otthonában. A gyilkosságot a lány is látta, valószínűleg ezért kellett meghalnia.

Miss Dél-Karolina - Leslie Mazzara

Halloween éjszakáján támadták meg otthonában az Egyesült Államokban, a dél-karolinai Napa-völgyben Leslie Mazzarát, aki két barátnőjével bérelt egy házat. Éjszaka tört be hozzájuk egy férfi. Az egyik lány hangokat hallott, ezért a hátsó ajtón kiment, és elfutott. Röviddel azután visszament, és látta, hogy barátnői - köztük a szépségkirálynő - összeszurkálva, vérben fekszenek a ház padlóján.

A lány azonnal hívta a 911-et, és a rendőrök pár percen belül meg is érkeztek a házhoz. A két lány életén már nem lehetett segíteni. A rendőrség 100 000 dolláros nyomravezetői díj, 218 bűnjel és DNS-minta ellenére sem találta meg a gyilkost. 2005 augusztusában a rendőrség megosztott egy információt, miszerint az gyilkos Camel cigarettát szívhatott. A megmenekült lány elmondta, hogy a barátnője jegyese szívott ilyen márkájú cigarettát emlékezete szerint. A férfit gyanúsítottként vitték be a rendőrségre, ahol kétrendbeli gyilkossággal vádolták. A férfi ártatlannak vallotta magát, de a cigarettacsikken talált DNS-minta megegyezett az övével. Később a férfi úgy vallott, hogy részeg volt, és a tettére nem emlékszik. Erre az állítására rácáfol, hogy az autóját elvezette a házig, kést ragadott, majd leszúrta a lányokat, elrejtette a kést, és elégette ruháit is. Aki ilyen tudatosan cselekszik, az nem lehet alkoholos befolyásoltság alatt" - állította a rendőrség.

2006-ban bűnösnek találták a férfit, és tényleges életfogytiglani börtönre ítélték.