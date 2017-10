Katalónia gazdasága megsínylené a függetlenséget

Megduplázódó munkanélküliség, növekvő infláció, és a helyi gazdaság 25-30 százalékos csökkenése – ez vár egy független Katalóniára Luis de Guindos, a spanyol gazdasági miniszter szerint, aki szerdán a madridi parlamentben beszélt minderről egy képviselői kérdésre válaszolva.

"Sokkal kevésbé lenne autonóm és kevesebb szuverenitása lenne, mint most, Spanyolország, az EU, és az euróövezet részeként" – mondta Luis de Guindos.

Szerinte az új államnak saját pénznemet kellene létrehoznia, amely azonnal leértékelődne, szűkülnének a hitelfelvétel lehetőségei, károk érnék a katalán exportot, termékeik 70 százaléka vámköteles lenne. A bankok pedig kikerülnének az Európai Központi Bank védelme alól.

Egyebek mellett ez utóbbira hivatkozva helyezte át székhelyét Katalóniából Valenciába Spanyolország harmadik legnagyobb pénzintézete a Caixabank is, amely azóta azt is közölte, hogy átköltözteti a bank központját is, és a döntése nem átmeneti időre szól, hanem végleges.

A spanyol kereskedelmi nyilvántartó adatai szerint október 2. óta több mint 1400 vállalat jelentette be, hogy társasági székhelyét átköltözteti az oroszág más területeire Katalóniából.

A spanyol parlamentben Mariano Rajoy spanyol kormányfő arról beszélt, hogy a Katalóniában tervezett intézkedéseik – amelynek részeként feloszlatnák a katalán kormányt és előrehozott helyi parlamenti választásokat írnának ki – célja az is, hogy megállítsák a katalán gazdaság romlását.

A Katalónia függetlenségi törekvéseivel kapcsolatos belpolitikai bizonytalanság hatással van a spanyol gazdaságra is, emiatt korábban a spanyol kormány 2,6 százalékról 2,3 százalékra rontotta a jövő évi gazdasági növekedéssel kapcsolatos előrejelzését.