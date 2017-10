Betiltják a mobilozást a gyalogátkelőkön Hawaiin

Honoluluban júliusban fogadták el az erről szóló törvényt, amely már szerdán hatályba is lépett.

Első alkalommal vétő a gyalogosnak legfeljebb 35 dolláros, vagyis átszámítva csaknem 9200 forintos pénzbírságot kell fizetnie, a gyalogos-átkelőhelyeken mobiltelefont használó "visszaesők" pedig akár 99 dolláros (26 ezer forintos) pénzbüntetésre is számíthatnak. A tiltás nemcsak a mobiltelefonokra és az okostelefonokra, hanem a tabletekre és a hordozható játékgépekre is vonatkozik - jelentette a Hawaii News Now nevű hírműsor.

A jogszabályra a sok halálos baleset miatt volt szükség. Az Egyesült Államok felmérése szerint 2016-ban 6000 gyalogos halt meg az utakon, ami 11 százalékos növekedést jelentene a tavalyi számadatok megerősítése esetén a 2015-ös számokhoz képest.

Az új törvényt bírálók a jogszabályt a magánéletbe való beavatkozásnak és a túlszabályozás példájának nevezték.

Kirk Caldwell, Honolulu polgármestere júliusban a törvény aláírása után azt mondta: azt kívánja, hogy bárcsak ne lenne szükség ilyen törvényekre. "De néha híján vagyunk a józan észnek" - tette hozzá Caldwell.