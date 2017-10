Egy német felmérés szerint ötből egy férfi elismerte, hogy már követett el szexuális zaklatást. A szombaton publikált kutatást a dpa megbízásából a YouGov online piackutató cég végezte el Németországban. A reprezentatív felmérésben 2056 személy vett részt.

A megkérdetett férfiak 18 százaléka állította, hogy már viselkedett úgy egy másik személlyel, amit szexuális zaklatásként vagy szexuális bántalmazásként lehet megítélni. A nők közül azonban csak 6 százalék mondta, hogy ilyesmit tett.

A szexuális zaklatók 14 százaléka jelentette ki, hogy a bántalmazást nyilvános helyen követte el, 13 százalék állította, hogy lakásban, 10 százalék pedig a munkahelyén.

A megkérdezett nők 43 százalékát zaklatták szexuálisan, a férfiaknak azonban csupán a 12 százalékával fordult elő ilyesmi.

A több tucatnyi nőt szexuálisan zaklató és bántalmazó hollywoodi producer, Harvey Weinstein botránya Németországban is vitát indított el a szexuális visszaélésekkel kapcsolatban.

Az elmúlt hetekben számos német színésznő számolt be nyilvánosság előtt arról, hogy milyen szexuális molesztálásban volt részük a szórakoztatóiparban. A közösségi médiában pedig ezrek csatlakoztak a "me too"-kampányhoz, és osztották meg, hogy milyen szexuális bántalmazásban volt részük a verbális megalázástól az erőszakos közeledésen át a szexuális erőszakig.