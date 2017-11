Így történt percről percre a New York-i terrortámadás

Nem voltak társai, egyedül készült fel a gázolásos merényletre Sayfullo Saipov. Úgy tudni, az Iszlám Állam terrorszervezet könnyen behálózta, mert az üzbég férfit régóta érdekelte az iszlám, hazájában nem gyakorolhatta a vallást. A keddi New York-i terrortámadásban nyolc ember halt meg, a súlyos sérültek között gyerekek is vannak. Összegyűjtöttük, mit lehet tudni a merénylőről, és hogyan követték egymást az események.

Helyi idő szerint kedden, néhány perccel 15 óra után, egy bérelt teherautóval forgalommal szemben felhajtott a bicikliútra a Houston Streeten. Szemtanúk szerint a sofőr szándékosan hajtott a gyalogosok és biciklisek közé.

A gázoló nekiment egy iskolabusznak is, amelyben diákok és iskolai dolgozók utaztak. A merénylet helyszínétől nem messze van ugyanis a Stuyvesant középiskola. A gázoló ekkor két fegyvert kapott elő: egy paintballpisztolyt és egy légpuskát. Szemtanúk szerint a férfi zavarodottan hadonászott a fegyvereivel, közben többször is azt kiabálta: Allah akbar!

A közelben állomásozó New York-i rendőröket riasztották a helyszínre, akik hasba lőtték a fegyverest. Megbilincselték, majd kórházba szállították. Úgy tudni, sérülései nem életveszélyesek.

A hírforrások eleinte egy-két áldozatról és néhány sérültről szóltak, később azt közölték, hogy hat férfi a helyszínen meghalt. Szinte percről percre emelkedett a halottak száma, végül kiderült, a merénylő nyolc embert ölt meg, és tizenegyet megsebesített. A sérültek között van két középiskolás is, az állapotuk súlyos.

Még nem minden áldozatot tudtak azonosítani, de annyi már biztos, hogy öt argentin és egy belga állampolgár halt meg a támadásban. Két személyről még nincs információ. Magyar érintettről nem érkezett bejelentés - közölte szerdán Szijjártó Péter külügyminiszter.

A rendőrség már kedden terrortámadásként kezelte az esetet, ezért az ügyet az FBI vizsgálja – Üzbegisztán segítségével.

A New York-i polgármester szerint nincs terrorfenyegetettség New Yorkot nem fenyegeti terroveszély - közölte szerdán sajtótájékoztatón Bill De Blasio, a város polgármestere. "Nem hagyjuk, hogy a terroristák valaha is győzelmet arathassanak. Nem szabad megengedni, hogy vallási alapon különböztessenek meg embereket, egy egész vallás híveit, képviselőit figyeljék meg, ellenőrizzék" - mondta De Blasio.

A külföldi halálos áldozatokról szólva azt mondta: "mindörökre New York polgárai" maradnak.

Nyilvánosságra hozták a merénylő nevét is: ő a 29 éves, üzbég származású Sayfullo Saipov, aki hét éve él az Egyesült Államokban. A férfinak több munkahelye is volt, többek között az Ubernél is dolgozott. Akik ismerték, antiszociális, de nyugodt emberként írták le, akit

könnyen behálózott az Iszlám Állam terrorszervezet. Azért érdekelte különösen az iszlám, mert Üzbegisztánban nem gyakorolhatta a vallást.

John Miller, a New York-i rendőrség helyettes vezetője szerdán közölte: arabul írt üzenetet és hetekig tervezte tettét.

A gázolás környékét a New York-i rendőrség hermetikusan lezárta, hogy az FBI munkatársai szerdán ismét átvizsgálhassák a helyszínen a kisteherautót.