Gusztustalan egyetemi zaklatás testnedvekkel

A Hartfordi Egyetem (USA, Connecticut állam) két hallgatója között kialakult ellenségeskedésben egyikük gusztustalan eszközöket vetett be, de a másik nem hagyta terrorizálni magát. Így bírósági vádemelés lett a dologból.

Ahogy elkezdődik a tanév a felsőoktatásban, sok idegen ember kerül össze, ilyenkor elkerülhetetlenek a konfliktusok. A 18 éves Brianna Brochu semmi közelebbit nem mondott diáktársáról, csak azt, hogy sértően viselkedett, irritáló volt a jelenléte. Ezért undorító dolgokat csinált a szobatársa tárgyaival, hátha sikerül elüldöznie. Megnyalta a tányérját és az evőeszközeit. Beleköpött a kókuszolajos testápolójába. Ellopta a fogkeféjét, és egy olyan helyre rakta, ahol megpenészedett. A használt tamponját rátette Chennel Rowe hátizsákjára, amin ettől vérfoltok keletkeztek.

Chennel Rowe-nál itt telt be a pohár és a Hartfordi Egyetem vezetőihez fordult, akik a rendőrséget is bevonták az ügybe. Kiderült, hogy amit Brianna Brochu szobatársával csinált, az szélsőséges zaklatás bűncselekményének tekinthető, és a bíróság vádat emelt miatta. A Hartfordi Egyetem rektora a Fox News-nak azt nyilatkozta, hogy a per kimenetelétől függetlenül Brianna Brochu a továbbiakban semmiképpen sem lehet az intézmény diákja. Az egyetem kötelességének érzi, hogy minden diákja biztonságban érezze magát és ne sértsék meg emberi méltóságában. Ennek érdekében beszélgetéseket szerveznek a diákközösségben a problémáról.