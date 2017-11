Az ADX Florence börtön a semmi közepén, a Nevadai sivatagban van, kilométerekre a legközelebbi várostól. A legveszélyesebb bűnözők raboskodnak itt. Amerika legbiztonságosabb börtöne ez, ahol több tucat terroristát, kémet és bűnözőt tartanak fogva.

A börtön úgynevezett supermax részlegén, az ADX Florence-ban 424 rab van. A rabokat 1-től 6-ig osztályozzák, aszerint, hogy mennyire tartják őket veszélyesnek.

A besorolásuk a következő: veszélyes, kiemelten veszélyes, nemzetbiztonságilag kiemelten veszélyes (persze ezen belül is vannak besorolások, így jön ki a hat szint). Olyan veszélyes bandák vezetőit tartják itt fogva, mint az Árja testvériség vagy éppen a Chicagói Gangster Disciples főnökét. Nemzetbiztonságilag kiemelten veszélyes rabok például

a Word Trade Center elleni támadásokban részt vevő Zacarias Moussaoui, aki az egyetlen elítéltje a terrortámadásnak,

Faisal Shahzad, aki a 2010-es Time Square-i autós bombatámadás előkészítője

és Ramzi Yousef, aki 1993-ban robbantott a Word Trade Centerben.

De itt tartják fogva Ted Kaczynski volt matematikust, aki 1978 és 1995 között 3 embert ölt meg 23-at pedig súlyosan megsebesített, amikor bombákat robbantott a modern technológia elleni kritikaként.

1994-es megnyitása óta a Penitentiary Administrative Maximum Facility a legjobban őrzött börtön a világon. A Supermax börtönöket az Alcatraz mintájára alakították ki. Ilyenből több is van az Egyesült Államokban. Az első Supermax 1963-ban, az Alcatraz bezárásakor nyílt meg Illinoisban.

Az elítéltek napi 23 órát töltenek egy 2×4 méteres magánzárkában. A betonból kiöntött bútorok - asztal, szék, ágy - természetesen nem mozdíthatók, a zárkából pedig még enni sem mehetnek ki. Az ablakok 10 cm szélesek, és úgy vannak elhelyezve, hogy

a rabok még azt se tudják, hogy hol lehetnek az épületkomplexumon belül.

Nem csoda, hogy nem egy rab mentálisan összeomlik vagy megőrül a büntetése során. A Florence-ban nem jár a fogvatartottaknak pszichiátriai segítség, nem adunk kedélyjavítókat ezen a helyen” - mondja a szövetségi börtönök főigazgatója, aki hozzá teszi ez maga az élő pokol”. A 260 hektáros, 60 millió dollárból épült létesítmény 60 km-re van Colorado Springstől.

A zárkán kívül van egy úgynevezett sétáltató, ami leginkább egy betonmedencéhez hasonlítható. Ebben pontosan 10 lépést tudnak megtenni a rabok egyenes irányban, és 31 lépést tehetnek meg körkörös irányban. Ez a napi 1 óra séta, amit a rabok a celláikon kívül tölthetnek. A fejük fölött itt is betonplafon van, így nem tudják sem azt, hogy merre vannak, sem azt, hogy reggel van vagy este. A börtönben mozgásérzékelők, kamerák és 1400 darab távirányítású acélajtó van, amelyeket egy kontrollszobából irányítanak, és 24 órában folyamatosan figyelnek az őrök. Ha valaki mégis ki tudna szökni - bár ez szinte lehetetlen -, akkor még mindig meg kellene küzdenie a több mint 3 és fél méter magas borotvaéles szögesdrótkerítéssel, a felfegyverzett őrökkel és a támadásra és elkapásra kiképzett kutyákkal. Ennek ellenére a létesítményben van egy úgynevezett Z-részleg, amit csak Black Hole-nak (fekete lyuknak) neveznek. Ha egy rab szökni próbál, vagy nem megengedett módon viselkedik, akkor ide, egy

teljesen sötét és hangszigetelt cellába kerül, ahol annyi hely sincs, hogy felálljanak.

Arra, hogy a rabok ne tudják, merre vannak, azért is van szükség mert nemcsak bentről próbálhatnak megszökni, kintről is megpróbálhatnak mondjuk egy bandavezért vagy épp egy terroristát megszöktetni. De ebben a börtönben valószínűleg ez is teljesen lehetetlen.

Az Egyesült Államokban a szövetségi törvények megerősítésével a rabok száma robbanásszerűen megnőtt. Míg a 90-es években nagyjából 136.000 rab volt, addig a 2000-es évekre 185.442-re emelkedett a számuk. Ennek legfőbb oka az illegális drogok elleni harc, és az illegális bevándorlás megszaporodása.

(Forrás: Federal Bureau of Prison)