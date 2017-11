Irán tagadja, hogy ballisztikus rakétákat adott a jemeni lázadóknak

Az iráni külügyminisztérium tagadta hétfőn a jemeni konfliktusban részt vevő Szaúd-Arábia vezette arab koalíció állítását, miszerint Irán ballisztikus rakétákat adott a jemeni síita húszi lázadóknak.

Az iráni külügyi tárca szóvivője szerint ez az állítás "alaptalan, felelőtlen és provokatív".

Szombaton egy Jemenből kilőtt ballisztikus rakétát semmisített meg a szaúdi légierő Rijádtól északkeletre, a Háled király nemzetközi repülőtér közelében.

A húszi lázadók közölték, hogy a rakétacsapást válasznak szánták a Szaúd-Arábia által vezetett nemzetközi koalíció bombázásaira és blokádjára.

Reagálásában Ádel al-Dzsubeir szaúdi külügyminiszter úgy fogalmazott, hogy Rijád nem fog megtűrni semmilyen, a nemzetbiztonságát fenyegető támadást.

A TASZSZ orosz hírügynökség jelentése szerint a kilőtt fegyver egy Burkan-2 típusú ballisztikus rakéta volt. Ennek kifejlesztését az interneten fellelhető információk Jemennek tulajdonítják, s a szombati nem az első eset, hogy a jemeni lázadók ilyen vagy hasonló típusú rakétát kilőttek Szaúd-Arábia területére.

A szaúdi vezetésű katonai szövetség azonban Iránt vádolta a ballisztikus rakéták Jemenbe szállításával, ami a koalíció szerint az "ENSZ Biztonsági Tanácsa határozatainak súlyos megsértése, valamint a szomszédos országok elleni leplezetlen és agresszív lépés".

Szaúd-Arábia szerint a polgárháború előtt Jemennek nem voltak ilyen rakétái.

A koalíció arra figyelmeztetett, hogy a rakétatámadás Szaúd-Arábia elleni háborús cselekménynek tekinthető, és Rijád fenntartja a jogot, hogy válaszoljon Iránnak megfelelő időben és módon. Teherán ezzel szemben azt hangsúlyozta, hogy a rakétatámadást tőle függetlenül hajtották végre. Egyúttal felszólította az arab koalíciót, hogy hagyjon fel "az ártatlan és védtelen jemeni emberek" ellen támadásaival.

A The New York Times amerikai napilap a történtekről szóló írásában rámutatott: nem világos, hogy Teherán küldött vagy egyáltalán tudott volna rakétákat küldeni Jemenbe, amely már így is a szaúdi vezetésű koalíció légi és szárazföldi blokádja alatt van. A napilap szerint az utóbbi években több olyan, a feltételezések szerint Iránból Jemenbe tartó hajót tartóztattak fel, amelyeknek a fedélzetén kis kaliberű fegyvereket találtak, de rakétákat nem. A blokádban az Egyesült Államok haditengerészete is részt vesz - tette hozzá az amerikai lap.

Az iráni Forradalmi Gárda vezetője, Mohammad Ali Dzsafari ezzel összefüggésben azt mondta, a rakétákat jemeniek és a jemeni hadiipar fejlesztették ki.

A The New York Times szerint ez arra is utalhat, hogy - a ballisztikus rakétaprogrammal bíró - Irán a technológiát adta át a jemeni lázadóknak.

A rakétatámadás következménye az lett, hogy a koalíció ideiglenesen lezárta az összes jemeni szárazföldi, légi és tengeri kikötőt, és felszólította az ország lakóit, a segélymunkásokat és a diplomáciai missziókat, hogy kerüljék a háborús térségeket és a törvényes jemeni kormány által nem ellenőrzött területeket. A katonai szövetség hozzátette, hogy az intézkedés nem korlátozza a humanitárius szállítmányok és a segélymunkások hozzáférését a háború sújtotta területekhez.

A közel-keleti ország nemzeti légitársasága, a Yemen Airways hétfőn be is jelentette, hogy a koalíciós lépés nyomán törölte járatait az ország két működő repülőterén.

Jemenben polgárháború dúl a kormányerők és az Irán által támogatott síita húszi lázadók között, akik 2014 szeptemberében foglalták el a fővárost, Szanaát, és jelentős területeket vontak ellenőrzésük alá az ország északi részén. Irán támogatja a lázadókat, de tagadja, hogy fegyvert is szállít nekik. 2015 márciusa óta Abed Rabbo Manszúr Hádi jemeni elnök kormánya támogatást kap a Szaúd-Arábia vezette katonai szövetség légierejétől. A katonai szövetség vasárnapra virradóra több légicsapást mért a lázadók kezén lévő jemeni fővárosra, Szanaára, válaszul a húszik rakétatámadására.