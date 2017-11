Iszlamista propaganda videót helyeztek el amerikai iskolák honlapjain

Több száz amerikai iskola honlapját törték fel hackerek, az internetezőket ideiglenesen egy iszlamista propaganda videót mutató oldalra navigálva.

A honlapokat működtető SchoolDesk atlantai székhelyű vállalat szerint a munkatársai egy kis, beültetett fájlra bukkantak, ami közel 800 iskola és iskola körzet honlapját fertőzte meg és az odalátogatókat a YouTube videómegosztó oldalra térítette el, ahol egy arab nyelvű felvételen a többi között Szaddám Huszein egykori iraki diktátor képét is láthatták.

Az Iszlám Állam egyik toborzó- vagy propagandavideójának tűnt

- mondta Rob Freierson, a SchoolDesk alapítója a NJ.com hírportálnak adott interjújában.

Az atlantai székhelyű vállalat szerint a hackertámadás más szervezeteket is érintett, egyebek mellett magán és kormányzati honlapokat is. A cég szerint együttműködnek a nyomozóhatóságokkal, és időközben új biztonsági intézkedéseket vezettek be, felkérve a felhasználóikat, változtassák meg az oldalon használt jelszavukat.

A Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) most azon van, hogy kiderítse, ki áll a hackertámadás mögött, amely az arizonai Tucson, a connecticut-i Newtown, a virginiai Gloucester megye illetve a New Jersey-i Bloomfield iskoláinak honlapjait érintette.

A bloomfieldi iskolakerület szerint a honlapjukra látogatók hétfőn az Iszlám Állam terrorszervezet egy propagandavideóját láthatták, a hibát mintegy két órán belül helyrehozták.

Az adathalászok nem fértek hozzá diákjaik vagy tanárjaik bizalmas adataihoz.