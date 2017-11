Farkasokat lőttek ki Kárpátalján

Két farkast terítettek le a vadászok Huszt térségében, ahol a ragadozók már a falvakba is

beszemtelenkedtek.

Rövid időn belül három szomszédos településből is érkeztek panaszok a helyi erdészethez, amikben farkastámadásokról számoltak be. A vadállatok a huszti járási Rákos, Saján és Fenes falvakban garázdálkodtak, ahol több birkát és házőrző kutyát is szétmarcangoltak.

Az erdőgazdaság vadászainak végül Saján közelében sikerült puskavégre kapniuk két farkast: a hím 42, nőstény párja pedig 35 kilogrammos volt.

Roman Kelemen, a hajtóvadászat vezetője a sajtónak elmondta, hogy a farkasok az utóbbi években

rendkívül elszaporodtak a szomszédos romániai hegyekben. A hideg beköszöntével a vadállatoknak több élelemre van szükségük, ezért Kárpátaljára is átjönnek, ahol időnként a falvakba is bemerészkednek, mert könnyebb elejteniük egy háztáji állatot, mint egy vadat. Ezért, ha nem lövik ki őket, nagy kárt okozhatnak a falusiaknak. Akár gyerekeket vagy magányos gyalogosokat is megtámadhatnak.