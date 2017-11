Betiltották a cigaretta árusítását a Vatikánban

Ferenc pápa betiltotta a cigaretta árusítását a Vatikánban, a tilalom a jövő évtől lép életbe.

"Az ok nagyon egyszerű: a Szentszék nem támogathat olyan tevékenységet, amely károsítja az emberek egészségét" - mondta csütörtökön Greg Burke szóvivő egy közleményben.

A szóvivő hivatkozott arra, hogy az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint a dohányzás évente hétmillió ember halálát okozza a világon. Mivel a Vatikánban nincsenek adók, az egyházi államban sokkal olcsóbbak a dohánytermékek, mint Olaszországban, ahol magas adók sújtják a cigarettát. A vatikáni alkalmazottak, beleértve a nyugdíjasokat is, havonta öt karton cigaretta vásárlására jogosultak a városállamon belüli exkluzív boltokban, és sok olasz a Vatikánban dolgozó, nem dohányzó ismerősétől szerezte be az olcsó cigarettát.A szóvivő elismerte, hogy a cigarettaárusítás beszüntetése bevételkiesést okoz a Vatikánnak, de szerinte semmiféle profit nem legitimálhat olyasmit, ami emberéletekbe kerül. A tilalom nem vonatkozik a Szent Péter tér bárki által szabadon látogatható térségére, és egyelőre nem terjed ki a nagy méretű szivarra sem, amelynek füstjét nem tüdőzik le.

Egy 2015-ben Olaszországban megjelent könyv, a kiszivárogtatott vatikáni dokumentumokon alapuló Avarice szerint évi 10 millió euróval a cigarettaárusítás a második legjelentősebb bevételi forrás a Vatikán számára az adómentes benzin eladásából származó jövedelem után.