Grillezett sajt miatt halt meg egy hároméves kisfiú

New York Harlem nevű városrészében működik a Seventh Avenue Center for Family Services, az intézmény óvodájába járt a 3 éves Elijah Silvera, aki súlyosan allergiás volt a tejtermékekre. Erről a szülei tájékoztatták az óvodát és a szabályokat pontosan betartva dokumentálták is ezt az információt. Egyelőre nem lehet tudni, hogy kinek a hibájából kaphatott a kisfiú grillezett sajtos szendvicset.

A The Daily News tudósítása szerint a hatóságok azonnali hatállyal bezárták az intézményt, és nem fogadhat gyerekeket addig, amíg ki nem derül, hogy hol volt „rés" a rendszeren. Minden amerikai óvodában és iskolában írásban dokumentálják, hogy melyik gyerek mire allergiás. Ha előfordulhatott, hogy Elijah Silvera sajtot evett, és hiába sikerült gyorsan kórházba szállítani, nem élte túl az anafilaxiás sokkot, akkor sok ezernyi gyerek életének védelme érdekében rendkívül fontos ennek az egy esetnek a kivizsgálása. A kisfiú családja a GoFundMe oldalon gyűjt adományokat a temetéssel járó költségek rendezéséhez.