A közép-amerikai országból, Salvadorból származó bűnözőket az USA-ban az M-13 nevű szervezet fogja össze, amelynek sok ezer tagja van. New York Long Island nevű részén is legalább ezren élnek közülük. Feltehetően ők végeztek három középiskolással, de ezt a hatóságok egyelőre nem erősítették meg.

Az Associated Press jelentése szerint 2016 májusában nyilvánítottak eltűntnek három tizenévest. Kerin Pineda 19, Anger Soler és Javier Castello pedig 16 évesek voltak, osztálytársak a Freeport High Schoolban és közeli barátok. Anger Soler maradványait egy erdős részen találták meg idén októberben, majd néhány nappal később ettől a helyszíntől nyolc kilométernyire, a Cow Meadow Parkban rábukkantak Kerin Pineda és Javier Castillo holttestére.

Az FBI csak annyit közölt nem hivatalosan, hogy a haláleseteknek köze van a rettegett M-13 bandához, de a folyamatban lévő nyomozásról részleteket nem árultak el. Megindultak a találgatások, hogy mi lehetett a gyilkosságok indítéka. Vannak, akik azt feltételezik, hogy a tizenéves fiúk csatlakoztak az M-13-hoz, de valamit elrontottak és büntetésből ölték meg őket. Kerin Pineda édesanyja viszont azt nyilatkozta a sajtónak, hogy az ő fia nem volt bűnöző, sőt rendőrtiszt szeretett volna lenni.

Az M-13 mint valami ősi és kegyetlen törvények szerint élő törzs fogja össze a tagjait, akiknek csekély esélyük van a társadalomba való beilleszkedésre. Sokan közülük illegálisan tartózkodnak az Egyesült Államokban. Long Islanden a tavalyi évben a három fiúval együtt összesen 25 gyilkosságot hoznak kapcsolatba az M-13-mal. Tucatnyi bandatagot sikerült is letartóztatni, de számuk elenyésző az ezernyi szabadlábon lévő elszánt bűnözőhöz képest. A helyzet súlyosságát mutatja, hogy 2017 májusában Donald Trump elnök és Jeff Sessions amerikai főügyész személyesen látogattak el Long Islandre és szövetségi segítséget ígértek az erőszakhullám megfékezésében.

A találgatások között az is szerepel, hogy a három tizenéves áldozatnak semmi köze nem volt az M-13-hoz, hanem a haláluk csak része volt egyfajta brutális beavatási folyamatnak. Az M-13 minden helyzetben megvédi tagjait, de cserébe feltétlen hűséget vár el tőlük, minden parancsot teljesíteniük kell. Ha valaki csatlakozni akar az M-13-hoz bizonyítania kell, hogy a vezetők utasítására akár minden különösebb ok nélkül is hajlandó embert ölni. Lehetséges, hogy a három tizenéves fiú gyilkosait a környezetükben kell keresni azok között, akik a tavalyi év során váltak bandataggá, és ennek három ártatlan ember élete volt az ára.