Szexuális zaklatás miatt visszavonult egy izraeli médiamogul

Visszavonulni kényszerült Alex Giládi, az izraeli média egyik legnagyobb hatalmú ura, miután számos nő vádolta meg szexuális zaklatással, sőt erőszakkal – jelentette az izraeli sajtó.

Az egyik kereskedelmi tévécsatornát működtető Keset (Szivárvány) nevű produkciós iroda név nélkül nyilatkozó vezetőségi tagja bejelentette a Háárec című újságnak, hogy ezentúl már nem Giládi a vállalkozás elnöke, noha maga Giládi korábbi közleményében még csak annyit állított, hogy ideiglenesen, a vádak tisztázásáig vonul vissza a cégtől, és jogi lépésekkel fenyegetőzött vádlói ellen.

Az amerikai Harvey Weinstein filmproducer szexuális bűncselekményeinek nyilvánosságra kerülése után az egész világon végigsöprő zaklatási ügyeket feltáró hullám Izraelben elsősorban a médiát érte el, miután kiderült, hogy Alex Giládi médiaoligarcha sorozatosan zaklatta a kezdő, fiatalabb és tapasztalatlanabb újságírónőket.

A beszámolók szerint a kettes tévécsatorna legmagasabb rangú döntéshozójaként állásinterjúkon vagy készülő műsorok ürügyén ismerkedett meg áldozataival, akiknek alkalmazását szexuális kapcsolathoz kötötte.

Először múlt csütörtökön Osrat Kotler, egy népszerű tévés újságírónő mondta el élő adásban a tízes csatorna egyik műsorában, hogy Giládi, a Keset akkori vezérigazgatójaként, tizenöt évvel ezelőtt szexuális ajánlatához kötötte a megpályázott műsorvezetői állást.

Pár nappal később Neri Livne, a Háárec ismert újságírónője jelentkezett, és elmesélte, hogy Giládi mintegy húsz évvel ezelőtt egy tévéműsor vezetését felajánlva otthonába hívta, ahol egy szál köntösben, meztelen alsótesttel fogadta, és megkörnyékezte.

Livne később arról is beszámolt, hogy színre lépése óta négy nő jelentkezett nála hasonló történetekkel, majd beindult a Giládi elleni cunami: a tízes tévé bemutatott egy nőt, aki beszámolt róla, hogy Giládi megerőszakolta. Ezt a nőt a tévé hazugságvizsgálóval is ellenőrizte, és állításai igaznak bizonyultak. A Háárecnél is hasonló történetekkel jelentek meg ketten, de a feltárt esetek mára jogi értelemben elévültek.

A tévéműsort követően a médiacézár bejelentette, hogy egy időre visszavonul, de a Keset vezetői meghatározatlan időre megfosztották elnöki hivatalától.

A jövő hónapban hetvenöt éves Alex Giládi az izraeli állami tévé sportosztályának vezetője volt, és akkor tűnt fel, amikor a közmédia különleges eseményeinek igazgatója lett, és 1978-ben ő vezényelte le Anvar Szadat egyiptomi elnök és Menáhem Begin izraeli kormányfő jeruzsálemi találkozójának médiaügyeit.

Ezt követően, 1981-től tizenhét évig az NBC amerikai tévétársaság elnökhelyettese lett, majd visszatérve, a kilencvenes években megalapította az első izraeli kereskedelmi tévécsatornát. A Keset produkciós irodának jelenleg is 6 százalékos tulajdonosa.