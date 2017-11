Rendbontás miatt kihívták a rendőröket, akik később nem hittek a szemüknek

Egy németországi kisvárosban csütörtökön azért riasztották a rendőröket, mert az egyik társasház lakásában órákon át elviselhetetlenül hangosan üvöltött a zene. A szomszédok hiába csöngettek, verték az ajtót, és mivel a zene csak egyre hangosabb lett, kihívták a rend őreit, akik miután betörtek a lakásba, igencsak elámultak az elkövetőn.

Csütörtök délelőtt a 25 ezres németországi Glauchau városában az egyik lakos azzal hívta fel a rendőrséget, hogy azonnal menjenek ki hozzájuk, mert a házukban az egyik szomszéd fényes nappal elviselhetetlen hangosan bulizik.

A rendőrök félórán belül meg is érkeztek a helyszínre. Ez idő alatt a lakók hiába csöngettek folyamatosan, már az ajtót is verték, de a rendbontó szomszéd csak nem nyitott ajtót. Ugyanígy jártak a kiérkező rendőrök is, ezért úgy döntöttek, hogy betörik az ajtót. Miután behatoltak a lakásba, a legnagyobb meglepetésükre senki nem volt otthon. Az ajtózárban belülről nem volt kulcs, és az ablakok is zárva voltak. A nappaliban a padlón megtalálták a Hifi-berendezés távírányítóját, így véget vetettek a zenének. Aztán a tüzetes házkutatás után a gardróbszekrény aljából mégiscsak előkerült az elkövető, egy mindössze pár hetes kislány cica.

Mint kiderült a kis "négylábú dj", miután reggel magára hagyta újdonsült gazdija, valahogy lepiszkálta a hifi-torony távírányítóját, és sikerült úgy raugrania, hogy a szerkezet teljes hangerőn bekapcsolt.

A kisállat a hirtelen dübörgő zenétől a gardrób aljába menekült, ahol később sokkos állapotban a rendőrök rátaláltak. A csínytevőt később megvizsgálta egy állatorvos is, aki megállípította, hogy az ijedtségen kívül nem esett komolyabb baja.