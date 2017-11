Azt hazudta a barátjának, hogy elrabolták, pedig csak a szeretőjével volt

Sandy Gaillard azt hazudta a barátjának, hogy elrabolták, mert a szeretőjével akart tölteni egy romantikus hétvégét. A francia bíróság most elítélte, mivel a rendőröknek is hazudott az elrablása körülményeiről, és pénzbüntetést is kapott azért, mert fölöslegesen küldtek katonákat a keresésére – írja a BBC.