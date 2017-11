16 évesen embert öltem - büszkélkedett a Fülöp-szigetek elnöke

Rodrigo Duterte, a Fülöp-szigetek elnöke azzal dicsekedett egy beszédében, hogy tizenéves korában megölt egy embert.

Rodrigo Duterte csütörtök este szólalt fel az Ázsiai-csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) csúcstalálkozójának otthont adó vietnami Danangban a helyi Fülöp-szigeteki közösség előtt. Az államfő vehemensen védelmezte a Fülöp-szigeteken folytatott kábítószer-ellenes harcát, és azzal fenyegetőzött, hogy "felpofozza" Agnes Callamard-t, az ENSZ jelentéstevőjét, aki a délkelet-ázsiai országban elkövetett, kábítószerrel kapcsolatos gyilkosságok ügyében vizsgálódik.

Ennek kapcsán Duterte kifejtette: Tinédzserként rendszeresen kerültem börtönbe. Sok verekedési ügyem volt. Tizenhat évesen embert is öltem. Egy igazi embert, egy verekedés, egy késelés során. És az csak egy pillantásért volt. Most még inkább így lenne, mivel elnök vagyok.

A Fülöp-szigetek elnöke már korábban is büszkélkedett az általa elkövetett különböző erőszakcselekményekkel. Davao város polgármestereként állítása szerint személyesen lőtt agyon több bűnözőt. Arról is beszélt korábban, hogy diákként egy iskolatársára is rálőtt.

Számos nyugati ország és jogvédő bírálta a Fülöp-szigeteki elnököt drogellenes kampánya miatt, amelyben a rendőrök csaknem 4 ezer embert – kábítószerárusokat és feltételezett fogyasztókat – öltek meg.

Az ENSZ jelentéstevőjére utalva Duterte úgy fogalmazott: "a szemetek láttára fogom felpofozni".