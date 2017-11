Lebontják a texasi templomot, ahol a lövöldözés volt

Nem állítják helyre, hanem lebontják azt a baptista templomot a dél-texasi Sutherland Springsben, ahol a múlt vasárnap egy ámokfutó lövöldözött - jelentette be pénteken a helyi tiszteletes.

Frank Pomeroy tudatta: azt tervezi, hogy lebontatja a templomot, ahol a múlt vasárnap lövöldöző ámokfutó 26 embert lőtt agyon. A halálos áldozatok között volt a tiszteletes 14 éves lánya is. Túl sokan vannak, akik nem akarnak már ebben a templomban imádkozni" - nyilatkozta a lelkész a The Wall Street Journal című lapnak. Elmondta azt is: szándéka szerint imádkozásra alkalmas, csöndes kertet létesítene a templom helyén. Erről azonban még nem született döntés, a gyülekezet tagjait egyelőre a mély gyász foglalkoztatja.

A USA Today című lap a közösség szóvivőjét, Roger Oldhamet idézte, aki szerint a templom épülete "túl erősen emlékezteti a helybélieket a múlt vasárnap elkövetett tömegmészárlásra".

Tömegmészárlás

Múlt vasárnap a San Antoniótól mintegy 50 kilométernyire délre fekvő, 400 lelket számláló Sutherland Springsben istentisztelet közben tört be a templomba egy 26 éves férfi, aki 26 embert agyonlőtt, 20 áldozatot súlyosan megsebesített. Négy embernek az állapota egy hét után is válságos, életveszélyes. Kiderült, hogy az elkövetőt, a korábban a légierőnél szolgáló Devin Kelleyt családi vita sarkallta a tömegmészárlásra; miután elvált, többször is vitába keveredett volt felesége szüleivel, akik Sutherland Springsben éltek és a helyi gyülekezet tagjai. Tette elkövetése előtt Kelley levélben fenyegette meg volt anyósát és apósát, akik azonban nem voltak a templomban a lövöldözés idején. A merénylet után Kelley öngyilkos lett.

Az Egyesült Államokban előfordult már, hogy a tömegmészárlás után lebontották a tragédia színhelyét. Így történt ez a connecticuti Newton városában, ahol a Sandy Hook általános iskolában 2012 decemberében egy fegyveres 20 kisdiákot lőtt le, vagy a pennsylvaniai Lancasterben, ahol 2006-ban egy amis iskolában a támadó túszokat ejtett, és öt kislányt meg is ölt. Mindkét helyen lebontották az iskolaépületet.