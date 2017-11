Egyre több holttest kerül elő a romok alól

Az Irak és Irán határvidékén pusztító földrengés épületek ezreit döntötte romba, aminek következtében hetvenezer embernek van szüksége átmeneti szállásra. Tovább nehezíti a helyzetet, hogy éjszakánként fagypont közelébe süllyed a hőmérséklet.

Vasárnap este Irak és Irán határvidékén 7,3-as erősségű földrengés volt, amely a földfelszínhez viszonylag közel, 23 kilométeres mélységben történt, ezért nagy pusztítást okozott az épületekben. Azon a vidéken sokan építkeznek vályogból, ez is fokozta a károkat, mert az ilyen épületek nem képesek ellenállni a földrengésnek. A nagyobb városokban is sok ház dőlt romba, ezek esetében felmerül a mérnöki felelősség, hogy mindenütt betartották-e a földrengések által rendszeresen sújtott tartományokban érvényes építési előírásokat. A mintegy 200 utórengés között akadt 4-es erősségű is, további károkat okozva.

Kedden délig 540 holttest került elő a romok alól, és várhatóan ez a szám tovább fog emelkedni. A kereső csapatok már feladták a reményt, nem számítanak arra, hogy túlélők kerüljenek elő a romok alól. 8000 sebesültet kell ellátni, a Vörös Félhold harminc egysége dolgozik a területen.

A segélyszervezetek becslése szerint hetvenezer embernek kell átmeneti szállást biztosítani, és ezúttal a sátrak nem nyújtanak megfelelő megoldást, mert éjszakánként a hőmérséklet fagypont közelébe süllyed. Az emberek inkább a szabad ég alatt tüzet raknak és így próbálják meg átvészelni azt az időszakot, amíg segítséget kapnak. Sok helyen nincsen áramellátás és megsérültek a vízvezetékek is. Egyelőre hiány van vizet szállító tartálykocsikból, ahogy takarókból és kötszerből is. Az ENSZ gyors segítséget ígért. Mindenféle korábbi ellenségeskedést félretéve a török hadsereg segítséget nyújt a kurdok lakta területeken is.

Hegyvidéki területről van szó, ahol külön nehézséget okoz a segélyszállítmányok célba juttatása a földrengés által előidézett földcsuszamlások és sziklaomlások miatt, amelyek eltorlaszolják az utakat. A földrengés ezenkívül jelentős károkat okozott a Tigris egyik mellékfolyójának, az iraki főváros, Bagdad közeléből egészen a középnyugat-iráni Hamadán tartományig terjedő Dijála-folyó egyik gátjában. A gát igazgatója elmondta, hogy mind vízszintes, mind függőleges irányban láthatóak repedések a gáton, amelynek egyes részei megsüllyedtek.