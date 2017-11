Így segített Magyarország egy iraki kórházon

A Hungary Helps program által is támogatott Szent József Kórház fiatal önkéntes orvosai havonta menekültek ezreit látják el ingyen, fáradhatatlanul azon gondolkodva hogyan segíthetnének még többet. A kórházról és a magyar segítségről is beszélnek egy most közzétett videóban. A Hungary Helps célja, hogy helyben segítsen a közel-keleti üldözött keresztényeken.