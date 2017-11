Katonai puccs söpörte el a diktátort, de a káosz marad

A polgárháború szélére sodródott a súlyos gazdasági válságban lévő Zimbabwe, miután a hadsereg átvette az uralmat Robert Mugabétől a dél-afrikai országban. A diktátor valószínűleg házi őrizetben van. A puccs mögött az állhat, hogy a múlt héten Mugabe menesztette Emmerson Mnangagwa zimbabwei alelnököt, akit összeesküvés szervezésével vádolt meg. Az alelnök elmenekült az országból, de a puccsot követően rögtön vissza is tért. A hatalomátvétel mögött a gazdaság teljes összeomlása is szerepet játszhatott, de egy kínai szál is feltűnt a háttérben.