Nyolc nő vádolja szexuális zaklatással és támadással Thierry Marchal-Beckt, a francia fiatal szocialisták mozgalmának (MJS) korábbi vezetőjét (2011-2013) a Libération című napilapban. A volt baloldali kormánypárt azt kéri az érintettekről, hogy tegyenek feljelentést a rendőrségen. Az egyik áldozata szerint egy igazi pszichopatáról van szó.

A francia Szocialista Párt, a PS "megfelelő jogi következményekről" írt közleményében a cikk megjelenésének hírére.

"A tanúvallomások, amelyek fiatal nőkkel, a mozgalom aktivistáival szembeni szexuális zaklatással és támadásokkal vádolják az MJS korábbi elnökét, nagyon súlyosak.

Nem maradhatnak megfelelő jogi következmények nélkül" - olvasható a PS közleményében.

FLASH - 8 femmes accusent Thierry Marchal-Beck, ex-président du MJS (Mouvement des Jeunes Socialistes), d’agressions sexuelles entre 2010 et 2014. (Libération) https://t.co/cWXhN1XmNWpic.twitter.com/m0j0RC9q4D — AlertesInfos (@AlertesInfos) 2017. november 14.

Az MJS (vagyis a francia szocialista párt ifjúsági részlege) is közleményben reagált a Libération cikkére, és "teljes szolidaritásáról biztosított minden olyan nőt, akinek volt bátorsága és ereje megszólalni és megtörni a csendet".

Thierry Marchal-Becket nyolc, neve elhallgatását kérő nő vádolta meg a Libération hasábjain.

Az MJS volt vezetője a tanúvallomások szerint 2010 és 2014 között sokszor nyilvánosan zaklatott nőket, és a lap szerint a párt sok vezetője előtt ismert volt a viselkedése.

"Ezek a cselekmények többségükben már elévültek, és jelenleg nem képezik feljelentés tárgyát, jóllehet két áldozat is gondolkodik a feljelentésen" - írta a Libération, amely a cikk megjelenése óta további négy esetről értesült.

A tanúvallomások szerint a mozgalom elnökének mindig ugyanaz volt a módszere: áldozatait a falhoz szorította, megpróbálta őket megcsókolni, miközben a kezét a nők blúza vagy szoknyája alá csúszatta. Az egyik nő szerint Thierry Marchal-Beck orális szexre kényszerítette, egy másik pedig azt állítja, hogy a melleit markolászta mások előtt.

A cikk megjelenése éles visszhangot váltott ki a volt kormánypártban.

Comportement inqualifiable et inexcusable. Soutien total aux victimes. La justice doit passer. Que de tels faits négation des engagements que nous avons toujours défendus se soient passés dans une organisation, @JeunesSocialist que j'ai présidé en 1995 me révulse au + haut point. https://t.co/bknYivuezy — Régis JUANICO (@Juanico) 2017. november 14.

"Minősíthetetlen és megbocsáthatatlan viselkedés. Teljes támogatás az áldozatoknak. Az igazságszolgáltatásnak kell lépnie" - írta a Twitteren Régis Juanico szocialista képviselő.

A mozgalom jelenlegi elnöke, Benjamin Lucas, is felháborodásának adott hangot, és a Facebookon jelezte, hogy folytatni kell a már több hete megkezdett tényfeltárást, amelynek következményeként "megváltoztatják a párton belüli szokásokat és megtörik a csendet".

Most, hogy a volt ifjúsági pártvezér lebukott, persze hangosak a szocialisták, de a Le Figaro szerint a párton belül éveken át sokan tudtak erről.

Az egyik áldozata szerint Thierry Marchal-Beck igazi pszichopata volt. A számára az volt a legmegdöbbentőbb, hogy amikor a legnagyobb trágárságokat mondta éppen vagy elővette nyilvánosan a péniszét, a hangja teljesen neutrális, normális, nyugodt volt.

Két olyan nő is panaszkodott rá, akikkel korábban kapcsolata volt, de aztán nem tudtak tőle megszabadulni. Az egyiknek évekkel később is azt mondta, hogy nem akar tőle semmit, békén hagyja párton belül is, csak rendszeresen "verje ki a farkát".

Egy másik nő arról beszélt, hogy többször megleste, amikor hazament. Azt mondta a Le Figarónak, hogy nem akarta beengedni a lakásába, inkább azt hazudta, hogy az unokatestvére nála van. Thierry Marchal-Beck nem zavartatta magát, azt mondta, hogy rendben, hazamegy, de előtte kézzel elégítse ki.

Volt olyan nő, akivel sohasem találkozott korábban, de egy konferencián odalépett hozzá, benyúlt a szoknyájába, és fogdosni kezdte. Más nőnek a mellét fogdosta nyilvánosan. Egy harmadik nőt azzal bíztatott egy konferencia után, hogy nyugodtan feküdjön le vele, mert olyan részeg szerinte a nő, hogy másnap úgysem fog rá emlékezni. Egy másik, számára ismeretlen nő előtt pedig elővette a péniszét és arra akarta rávenni, hogy vegye a szájába,

Nemrégen egyébként a francia szocialista párt úgymond tekintélyes igazságügy-minisztere, Francois Mitterrand egyik kedvenc embere, Pierre Joxe került kellemetlen helyzetbe. A 83 éves szocialista politikus, aki a nyolcvanas években oly hevesen harcolt az emberi jogokért, a nők egyenjogúságáért, két éve egy fiatal nőt fogdosott össze a Bastille Operában, A Rajna kincse című Wagner-opera előadása közben.