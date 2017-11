Borat-ruhában fotózták egymást a főtéren

A hat cseh férfit múlt hétvégén tartóztatták le az asztanai rendőrök, mivel előtte szinte teljesen meztelenül akartak fotózkodni a kazah főváros egyik főterén. A turisták végül pénzbírsággal meguszták a provokatív kihágásnak minősített incidenst.

A novinky.cz hírportál szerint a hat cseh fiatalembert a 11 éve készült "Borat: Kazah nép nagy fehér gyermeke menni művelődni Amerika!" című amerikai-brit vígjáték főszereplője motiválta. Az angol botrányszínész, Sacha Baron Cohenhez hasonlóan a hecc kedvéért ők is neonzöld, "épp csak valamit takaró", úgynevezett mankinit húztak magukra. Csak épp nem a Miami Beachen, hanem a kazah főváros egyik főterén, az "I Love Astana" felirat előtt.

Mire a csehek a dermesztő hidegben "beöltöztek" és fekete parókát húzták, már ki is érkeztek a helyszínre a rendőrök, akik közszeméremsértésért letartóztatták őket.

Pár napon belül gyorsított eljárásban bíróság elé is kerültek, ahol az ügyész szerint szándékosan provokálták, egyben tettükkel az egész kazah népet megbántották.

Kazahsztánban nagyon nem szeretik, ha tőlük nyugatra Sacha Baron Cohen "figurájával" azonosítják országukat. Anno, az áldokumentumfilm-vígjáték mozipremierje után a kazah hatóságok több nemzetközi fórumon is tiltakoztak az országot kiparodizáló film ellen, sőt annak bemutatását Kazahsztánban be is tiltották.

A kazah sajtó szerint a cseheknek most szerencséjük volt, mert a kihágást megúszták egy viszonylag enyhe, fejenként 22 500 tengés (18 000 forint) pénzbírsággal, és örülhetnek, hogy nem kerültek pár hónapra rács mögé.