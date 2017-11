Forradalmárból lett diktátor: ő Robert Mugabe

Úgy tűnik, ahogy a katonai puccsok szerves részei voltak a 20. század történelmének, úgy a 21. századénak is azok lesznek. A napokban éppen Zimbabwéban vette át a hatalmat a hadsereg, minden valószínűség szerint azért, hogy döntő módon beleszóljon Robert Mugabe elnök utódlásába, aki 1980 óta vezeti az országot. Ennek a puccsnak az az érdekessége, hogy a katonai vezetők azt mondják róla az állami tévében, hogy mindenki nyugodjon meg, szó sincsen puccsról. Ezen kívül azt is állítják, hogy ők Mugabe érdekében léptek közbe. Talán azért nem fordulnak nyíltan szembe a katonai vezetők a 37 éve hatalmon lévő elnökkel, mert még mindig elég nagy a népszerűsége minden ballépése ellenére is.