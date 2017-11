Órák kérdése és leváltják a 93 éves diktátort

Várhatóan még pénteken meneszthetik Zimbabwe éléről Robert Mugabét, aki 1980 óta áll az ország élen. A héten katonai puccs történt a dél-afrikai államban, de egyelőre jelentős összecsapások nem történtek az elnök hívei és a hadsereg egységei között.

A zimbabwei hadsereg őrizetbe vette pénteken Robert Mugabe elnök környezetének több tagját - derült ki a fegyveres erők közleményéből. A Herald című kormánylap azt írta, a hadsereg jelentős haladást ért el abban, hogy "megtisztítsa" Robert Mugabe államfő környezetét a bűnözőktől. A lap egyben fotót közölt, amelyen Mugabe látható egy tárgyaláson a hadsereg vezérkari főnökével és két dél-afrikai miniszterrel. Ezzel egy időben a kormánypárt, a ZANU-PF magas rangú forrásai arról számoltak be, hogy pénteken ülést tartanak, amelyen előterjesztik Mugabe menesztését. Azt is közölték, hogy ha Mugabe nem hajlandó távozni a hatalomból, akkor alkotmányos vádemelést kezdeményeznek ellene.

Egy meg nem nevezett nyilatkozó azt mondta,

nincs visszaút. Ha nagyon makacs lesz, akkor elrendezzük, hogy vasárnap menesszék. Ha ez megtörtént, kedden alkotmányos vádemelést indítanak." Közben hazatért Zimbabwéba Emmerson Mnangagwa alelnök, akinek november 6-ai menesztése a katonai hatalomátvételt kiváltotta. A zimbabwei hadsereg szerdán közölte, hogy átvette az ország irányítását Robert Mugabe elnök kormányától, miután a katonák és páncélozott járművek előző nap lezárták a kormányhivatalokhoz, bíróságokhoz és a parlamenthez vezető utakat.

Mugabe távozását akarja az ellenzék

Mint arról korábban beszámoltunk, Morgan Tsvangirai, a Mozgalom a Demokratikus Változásokért (MDC) párt vezetője, volt miniszterelnök kijelentette: „a nép érdekében Robert Mugabénak le kell mondani és azonnal távoznia kell tisztségéből”. Az újságíróknak felolvasott közleményében Tsvangirai „Robert Mugabe úrnak” és nem elnöknek nevezte a dél-afrikai országot 37 éven át irányító 93 éves politikust – mutatott rá a Reuters brit hírügynökség.

Még mindig viszonylag népszerű

Úgy tűnik, ahogy a katonai puccsok szerves részei voltak a 20. század történelmének, úgy a 21. századénak is azok lesznek. A napokban éppen Zimbabwéban vette át a hatalmat a hadsereg, minden valószínűség szerint azért, hogy döntő módon beleszóljon Robert Mugabe elnök utódlásába, aki 1980 óta vezeti az országot. Ennek a puccsnak az érdekessége, hogy a katonai vezetők azt mondják róla az állami tévében, hogy mindenki nyugodjon meg, szó sincsen puccsról. Ezen kívül azt is állítják, hogy ők Mugabe érdekében léptek közbe. Talán azért nem fordulnak nyíltan szembe a katonai vezetők a 37 éve hatalmon lévő elnökkel, mert még mindig elég nagy a népszerűsége minden ballépése ellenére is.