Vízforraló okozta az odesszai gyerektábortüzet

A tűzbiztonsági szakértők zárójelentése szerint egy felügyelet nélkül hagyott vízforraló okozta a három halálos áldozatot követelő tűzvészt a szeptember 16-i odesszai gyermektáborban.

A vizsgálat megállapította, hogy a tűz a táborban szervezett tánccsoport vezetője hálószobájának éjjeliszekrényén keletkezett. A hölgy bevallotta, hogy aznap este elhagyta a szobáját, hogy részt vegyen a táborvezetői értekezleten. Előzőleg bekapcsolta a vízforralót, amit távozáskor elfelejtett áramtalanítani.Csak amikor már visszatérőben volt, pillantotta meg, hogy lángokban áll az emeleti szobája. A tűz

pillanatok alatt elborította a kétszintes épületet.

Bár a tábor alkalmazottai életük kockáztatásával kiterelték a gyerekeket az épületből, a mentés végén kiderült, hogy három kislány hiányzik. Holttesteiket később a tűzoltók találták meg a romok között.

Mivel kiderült, hogy a tábor tűzjelző berendezését korábban szándékosan kikapcsolták, mert több ízben is indokolatlanul riasztott, a tábor igazgatóját már a tragédia másnapján őrizetbe vették. Most erre a sorsra jutott a művészeti vezető is – adta hírül a RIA Novosztyi.