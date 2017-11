Zimbabwe: a kormánypárt elmozdítja a hatalomból Mugabét

A dél-afrikai államban kormányzó Zimbabwe Afrikai Nemzeti Szövetsége - Hazafias Front (ZANU-PF) kedden indítványt terjeszt be a Robert Mugabe államfő elmozdítását célzó alkotmányos eljárás megindítására - jelentette be hétfőn Simon Moyo, a ZANU-PF szóvivője.

Moyo szerint a párt egyhangúlag hozott döntést erről. A kormánypárt egyben hivatalosan is értesítette a múlt heti katonai puccs nyomán házi őrizetbe helyezett Mugabét, hogy megfosztották pártelnöki tisztségétől.

Az államfő ugyanakkor azt jelentette be, hogy kedd reggelre kabinetülést hívott össze. Ezen - mint Mugabe főtitkára elmondta - minden miniszter részvételére számítanak.

A feleségének engedte át a hatalmat

A ZANU-PF központi bizottsága már korábban jelezte: hétfő délig ad időt Mugabének arra, hogy önként lemondjon, különben alkotmányos eljárás keretében kezdeményezi leváltását.

Paul Mangwana, a kormánypárt egyik tisztségviselője szerint Mugabe lemondatása mindössze két napot vesz majd igénybe, és szerdáig meg is valósulhat, mivel számítanak az ellenzéki Mozgalom a Demokratikus Változásokért (MDC) támogatására is. Szerinte a 93 éves elnök, aki "már ahhoz is túl öreg, hogy segítség nélkül járni tudjon", engedte feleségének, Grace Mugabénak a kormányzati jogkörök bitorlását.