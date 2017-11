Macedónia miniszterelnöke Szerbiával erősítené kapcsolatait

Macedónia és Szerbia kapcsolata baráti, mindkét ország legfőbb külpolitikai célja az európai integráció, és Szkopje a szomszédos országok közül Belgráddal igyekszik kialakítani a legjobb kapcsolatokat – hangsúlyozta Zoran Zaev macedón kormányfő kedden Belgrádban, miután találkozott Ana Brnabic szerb miniszterelnökkel.

A macedón politikus június óta vezeti az országot. Első hivatalos szerbiai útja során a két ország európai integrációjáról, közös projektek megvalósításáról, a macedóniai szerb kisebbség, illetve a Szerbiában élő macedón kisebbség helyzetéről, valamint a jövő évi szerb-macedón kormánycsúcs megszervezéséről egyeztetett Ana Brnabic miniszterelnökkel és Aleksandar Vucic köztársasági elnökkel.

A miniszterelnöki találkozót követő sajtótájékoztatón Zoran Zaev azt hangsúlyozta, hogy Szerbia és Macedónia mindig igyekezett baráti kapcsolatokat ápolni, és most is partneri viszonyt tartanak fenn, a cél pedig az, hogy Macedóniának a szomszédos országok közül Szerbiával legyen a legjobb a viszonya. Ehhez kapcsolódóan rámutatott, hogy Macedóniának Szerbia a harmadik legjelentősebb külkereskedelmi partnere, a kétoldalú kereskedelmi áruforgalom meghaladja az évi 700 millió dollárt. Mindezek mellett Szerbia és Macedónia is a térségbeli béke és stabilitás megőrzése mellett kardoskodik.

Koszovóról szólva a macedón miniszterelnök kiemelte: Szkopje elismerte Koszovó függetlenségét, és támogatja Pristinát a nemzetközi szervezetekben, ugyanakkor becsüli azt a párbeszédet, amely Szerbia és Koszovó között alakult ki, és reményét fejezte ki, hogy Belgrád és Pristina hamarosan megoldja a vitás kérdéseket. Szerinte ez Szerbia, de az egész térség érdeke is.

Ana Brnabic szerb miniszterelnök bejelentette, hogy várhatóan februárban vagy márciusban közös kormányülést tart a két ország.

Belgrád és Szkopje kapcsolatára utalva rámutatott: vannak nyitott kérdések, ám igyekeznek párbeszéd útján megtalálni a közös válaszokat rájuk. A macedón miniszter látogatása is ezt a pozitív hozzáállást tükrözi. A térségbeli együttműködés és kapcsolattartás azért is fontos, mert a régió békéje és stabilitása nélkül a Nyugat-Balkán európai integrációja sem tud előrehaladni – mondta Ana Brnabic.

Macedónia és Szerbia kapcsolata az utóbbi időben kiegyensúlyozott volt, azt az esetet leszámítva, amikor Szerbia sürgősen hazahívta konzultációra szkopjei nagykövetsége diplomatáit. Belgrád azzal vádolta meg Szkopjét, hogy a macedón titkosszolgálat követte és törvénytelenül megfigyelte a szerb diplomatákat, Macedónia azonban visszautasította, hogy kémkedtek volna a szerb diplomaták után. Később a szerb külügyminiszter bejelentette: Macedóniának nem volt köze a megfigyeléshez, és a diplomaták visszatértek állomáshelyükre. Hasonlóan kínos helyzet alakult ki néhány hónappal korábban, amikor kiderült, hogy egy szerb diplomata is jelen volt áprilisban a szkopjei parlamentben, amikor tüntetők törtek be az épületbe. A két ország vezetőinek tárgyalását követően azonban ennek az ügynek a végére is pont került.