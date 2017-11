Kétéves felfüggesztett börtönbüntetést kapott szerdán Prágában Jana Necasová (korábban Nagyová), Petr Necas volt cseh miniszterelnök kabinetfőnöke, amiért 2012-ben hivatali beosztásával visszaélve jogtalanul megbízta a katonai titkosszolgálatot a kormányfő akkori feleségének megfigyelésével. A prágai városi bíróság ugyanakkor öt évre eltiltotta Necasovát a közéleti tisztségektől.

Hasonló felfüggesztett börtönbüntetést kapott az ügyben érintett két volt katonai titkosszolgálati vezető, Milan Kovanda és Ondrej Páleník is. Mindkettőjüket öt évre eltiltották a titkosszolgálati tevékenységtől és egyben a közéleti tisztségektől. Az ítélet nem jogerős.Az államügyészség azt állította, hogy Jana Nagyová - akinek akkoriban már viszonya volt főnökével, a kormányfővel, akinek ma a felesége - azért figyeltette Necasovát, hogy kompromittáló adatokat szerezhessen be róla, mert szerette volna, ha a kormányfő mihamarabb elvált volna. Mindez az államügyészség szerint visszaélés a hatalommal, és mint ilyen, a társadalomra veszélyes bűncselekmény.Petr Necas a per során először zagyvaságnak minősítette a vádat, majd később azt vallotta: ő adta az utasítást a katonai titkosszolgálatnak, mert attól tartott, hogy feleségét valakik bántalmazhatják. Az ügyész szerint Necas csak azért vállalta magára a dolgot, hogy kisegítse mai feleségét.A Necas-Nagyová viszony 2013 nyarán pattant ki, miután a cseh korrupcióellenes rendőrség razziát tartott a kormányhivatalban. A botrány következtében a Petr Necas vezette jobbközép koalíciós kormány lemondásra kényszerült. A 2013 őszén megtartott, előrehozott parlamenti választást a Cseh Szociáldemokrata Párt nyerte meg, és Bohuslav Sobotka alakított koalíciós kormányt.