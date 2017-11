Drámai videofelvételek az észak-koreai katona szökéséről

November 13-án egy észak-koreai katonának sikerült átszöknie Dél-Koreába. Nagyon ritka eset, hogy ezt egyáltalán megpróbálja valaki. A mostani dezertőr élete is hajszálon múlott, jelenleg is kórházban ápolják. Időközben nyilvánosságra hoztak olyan videofelvételeket, amelyek alapján most már összeáll a kép, hogy mi is történt, habár nem látszik minden pontosan.

A vakmerő észak-koreai katona egy katonai terepjáróval érkezett a demilitarizált övezetbe, és arra építette tervét, hogy elég ideje lesz átérni rajta, amíg a meglepődött őrök egyáltalán reagálnak a történtekre. Ahol azonban véget ér az aszfaltozott út, onnan a terepjáró nem tudott tovább menni. A dezertőr gyalog menekült tovább és majdnem el is érték őt. Mintegy negyven lövést adtak le rá és ebből hét el is találta. A sebesült azonban nem adta fel, addig vonszolta magát, amíg eszméletét nem vesztette. A korábbi incidensek miatt az észak-koreai katonák úgy döntöttek, hogy nem mennek be mélyebben a demilitarizált övezetbe saját életük kockáztatásával kihozni egy holttestet.

Az 1953 óta meglévő speciális zóna történetében sok határvillongás volt. A 260 km hosszú és átlagosan 4 km széles senkiföldje mentén 64 éve néz farkasszemet egymással két hadsereg. Hivatalosan még mindig hadban állnak egymással a felek, hiszen 1953-ban csak tűzszüneti megállapodás született. Híres eset volt 1976 augusztusában, hogy a déli részről 15 tagú csapat ment be a zónába, hogy kivágjon egy nyárfát, ami akadályozta a terep átlátását. Nemsokára odaértek a fához az észak-koreaiak is, akik rövid szóváltás után tüzet nyitottak, pedig teljesen világos volt, hogy csak a nyárfa kivágásáról lenne szó. Két amerikai katona halt meg, további nyolc megsebesült. Az Egyesült Államok nem tűrhette el ezt a megaláztatást, komoly tüzérséggel és légierővel vonult fel a határon és 110 tagú különítményt küldött a nyárfához, hogy megmutassa: ha az USA hadserege ki akar vágni egy fát, azt senki sem akadályozhatja meg.

A múlt heti esetnél is az üldöző észak-koreai katonák közül kettő utána ment a szökevénynek a senkiföldjére, de mivel látták, hogy lövések érték és elesett, visszafordultak. A demilitarizált övezetet délről amerikai vezetésű ENSZ-erők védik, a parancsnok szembe került a dilemmával, hogy ő kockáztassa-e az emberei életét. Végül két önként jelentkező dél-koreai katona bekúszott a mozdulatlanul heverő testhez és kivonszolták a zónából. Hőkamerás felvételen ezt is végig lehet követni.

Japán még 1910-ben megszállta Koreát, és 1945-ben, a II. világháború végén a Szovjetunió és az Egyesült Államok is befolyást akart szerezni a terület felett, ezért az a kompromisszum született, hogy a 38. szélességi kör mentén kijelölnek egy vonalat. Ettől északra szovjet támogatással kommunista diktatúra, délre pedig az USA-val szövetséges állam jött létre. 1950-ben Észak-Korea megtámadta Dél-Koreát, hogy egyesítse az országot. A vietnami háborúval ellentétben ez a harc a mai napig nem dőlt el. Három éven keresztül véres küzdelmet vívtak egymással a beavatkozó kínai és amerikai csapatok. Majd a tűzszüneti szerződésben visszaállították határként a 38. szélességi fokot. Mára Észak-Korea a világ egyetlen keményvonalas kommunista diktatúrája maradt, amely ráadásul atomfegyver bevetésével fenyegetőzik. Apró győzelem vele szemben ennek az egy katonának a megmentése. Észak-Koreából évente körülbelül ezren disszidálnak, de inkább Kína felé mennek, mert az nem annyira veszélyes. Az idei évben ez a harmadik ember, aki átjutott a demilitarizált övezeten.

A senkiföldjéről kivonszolt, eszméletlen katonát helikopterrel szállították egy jól felszerelt kórházba, ahol magához térve az első kérdése az volt, hogy melyik országban van. A gépfegyverek golyói súlyos sérüléseket okoztak ugyan, de a szökevény ettől függetlenül is igen rossz egészségi állapotban van. A 24 éves férfi 168 centiméter magas és csak 60 kilogramm a súlya. Tüdőgyulladása van és fertőzés támadta meg a máját is. Sérült vékonybeléből paraziták ezreit távolították el, köztük megdöbbentően nagy férgeket: a leghosszabb 27 centiméteres volt. Valószínűleg az észak-koreai hadseregnek nem ez az egyetlen tagja van ilyen borzalmas állapotban, hanem sajnos ez a jellemző. Észak-Koreában 18 éves koruktól tíz évig szolgálnak a hadseregben a férfiak, ami azért szokott számukra megváltás jelenteni, mert eddig legalább a katonák nem éheztek. Úgy tűnik, hogy most már a hadsereg is éhezik, nemcsak a polgári lakosság, és borzalmasak a higiéniai körülmények, a szökevény is ezért van tele a legkülönbözőbb fertőzésekkel.