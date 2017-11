Rendkívüli biztonsági intézkedések közepette nyitnak Berlinben a karácsonyi vásárok az egy évvel ezelőtti terrortámadás miatt.

A német fővárosban 24 nagyobb szabású szabadtéri karácsonyi vásárt szerveztek, többségük néhány napos és decemberben rendezik meg, de a nyolc legnagyobb már hétfőn megnyit és az ünnepekig tart. Az egyik leghíresebb vásáron, a belvárosi Breitscheid téren történt gázolásos merénylet miatt minden eddiginél több biztonsági óvintézkedést tesznek, valamennyi vásáron erősítik a rendőri jelenlétet, számos helyszínt kordonokkal és beton terelőelemekkel vesznek körül, és a magán biztonsági szolgálatok embereit kiképzik arra, hogy mi a teendő terrortámadás esetén.

A készültséget annak ellenére emelik, hogy a hatóságoknak nincsenek karácsonyi vásárok ellen tervezett merénylet előkészítésére utaló értesüléseik.

A zsebtolvajok veszélyével is foglalkoznak

A berlini rendőrség a zsebtolvajlás veszélyével is kiemelten foglalkozik, az első adventi hétvégén ismeretterjesztő kampányt indít a tolvajok elleni védekezésről, és a német rendőrök román kollégákkal együtt is járőröznek majd, mert a szervezett zsebtolvaj hálózatokban jelentős a román állampolgárok aránya.A nagyobb készültség magasabb költségeket is jelent, és ezek egy részét a piaci árusokra hárítják. A Breitscheid téren 20 százalékkal emelkedett a standok bérleti díja, de az árusok egy kivételével így is mind kitelepülnek.

Tavaly 12 embert gázoltak halálra

A Vilmos császár emléktemplom körül felépített vásáron tavaly december 19-én egy elutasított tunéziai migráns halálra gázolt 12 embert egy lopott kamionnal, a támadásban félszáznál is többen megsebesültek.Azon a helyen, ahol a kamion megállt, a tér burkolatában egy fémmel kiöntött hosszú repedés emlékeztet a támadásra. Az emlékmű azt hivatott jelezni, hogy az iszlamista merénylet ugyan felszakította a társadalom szövetét, de az emberek összetartása révén sikerül begyógyítani a sebet.