Húsvétig húzódhatnak a nagykoalíciós egyeztetések Németországban

Akár jövő húsvétig is elhúzódhat a következő német kormány megalakítása - írta a Frankfurter Allegmeine Sonntagszeitung (FAS) című vasárnapi német lap. A lap arról is beszámolt, hogy a CDU-ban már eldöntötték, hogy újra a nagykoalíciót célozzák be a Martin Schulz által vezetett SDP-vel és elvetették a korábbi, Jamaica-koalíció gondolatát. Ralf Stegner, a szociáldemokrata párt egyik alelnöke kijelentette, hogy az SPD semmiképpen nem fogadja el az oltalmazott státuszt szerző migránsok családegyesítési jogának további korlátozását, és azt sem, hogy felső létszámhatárt vezessenek be a migránsok befogadásában.