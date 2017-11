A gyilkosság után szamurájkarddal ment a gyerekek közé

Egy 95 centis szamurájkarddal szurkált össze egy férfit egy másikat. A támadót gyilkossággal vádolják.

Az 51 éves George C. Livingstont azután tartóztatták le, hogy egy talpig véres, halott férfit találtak, mellette egy szamurájkarddal a vasúti sínek közelében, - írja a the Fox News a the Sun Sentinel cikke alapján.

A rendőrséget telefonon hívta valaki, hogy látott valamit a vasúti sínek mellett feküdni, ami tiszta vér. A rendőrök egy férfi holtestet találtak.

Az 58 éves férfin látható sérülések egy erőszakos támadás nyomai voltak" - mondta egy rendőrségi szóvivő a Palm Beach Postnak.

George C. Livingston és az áldozat is egy közeli hajléktalan táborban lakott.

A rendőrség Livingstont

egy veszélyes, lezüllött és meggondolatlan gyilkosként írta le a róla készült jegyzőkönyvben,

amelyben azt is megemlítették, hogy összeverekedett a meggyilkolt férfival a gyilkosság előtt.

Amikor elfogták a férfit, egy 23 centiméteres kést találtak nála, ami a nadrágszíjához volt rögzítve és azzal mászkált gyerekek között, a Boynton Beach Áruházban. Azt állította akkor, hogy szüksége van a késre, hogy megvédje magát a bűnbandáktól.

Miután elkobozták tőle a kést, megkérdezte, hogy miért csak a kést vették el tőle, amikor egy sokkoló is van nála. Azután a rendőr a sokkolóját is elvette.

A Palm Beach Post szerint Livingston korábban öt évet ült egy állami börtönben, zaklatásért és erőszakos viselkedésért.

Livingstont jelenleg a Palm Beach Megyei Börtönben tartják fogva.