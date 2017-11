A naptejek és a koktélok helyett a mobiltelefonok, a tabletek és a laptopok vették át a főszerepet hétfőn az indonéziai Lombok szigetén, amelynek nyugati tengerpartjáról, Senggigi városából tökéletesen látszik az Agung vulkán felett magasodó hamufelhő. Míg vasárnap az összes turista a "de jó, ilyet még amúgy sem láttunk" felkiáltással kommentálta az eseményeket, addig hétfőn már sokkal több volt az ijedt, zavarodott, tanácstalan ember. A legtöbbjük azonnal szeretett volna repülőre ülni, csakhogy ez Lombokon most nem annyira egyszerű. Helyszíni riport.

Pillantsunk rá először is a térképre, hogy Lombok szigetnének melyik pontja az, ahol tökéletesen lehet látni az Agung vulkán feletti, magasba törő hamufelhőt.

A vulkánkitörés jelen pillanatban a légi közlekedésben és a turizmusban okoz gondot. Lombok szigetének nemzetközi repülőterét vasárnap délután lezárták, majd hétfőn újra megnyitották. Ugyanakkor jelen pillanatban több ezerre tehető azoknak a turistáknak a száma, akik Lombokról, illetve a szomszédos Bali szigetéről nem tudtak elutazni, illetve képtelenek voltak ide megérkezni.

Az alábbi képen - a felhős idő ellenére - jól látszik, hogy az Agung vulkán felett milyen magasra tör a hamufelhő.

Ezeket a sorokat tehát Lombok északnyugati részéről, Senggigi városából, egy szállodából írom. Az Air Asia légitársaság, amely a régió egyik legjelentősebb fapados fuvarozója, már vasárnap törölte a Kuala Lumpur-Lombok járatait. Ezen a szakaszon napi két repülőgép közlekedik, november 19-én én is ezzel érkeztem Lombokra, a visszaúti jegyem pedig november 30-ra, csütörtökre szól.

Hétfőn sem volt más a helyzet, mert az Air Asia ekkor sem indított Lombokra gépeket. A vasárnap és hétfői napon a Lombokról ezzel a társasággal elutazni szándékozó emberek tehát a szigeten ragadtak, de ugyanez volt a helyzet a Denpasar nemzetközi repülőterén, Bali szigetén. Az Air Asia oda sem küldött gépeket. Míg vasárnap a többi légi társaság repülői megérkeztek, és elindultak Lombokról, hétfőn már egyre több volt a járattörlés. Az Agung vulkán kitörése azonban nemcsak a légiközlekedésben, hanem a szállodák életében is alapos felfordulást okozott.

Abban a hotelben, ahol lakom hétfőn délelőtt csúcsforgalom volt a recepciónál. A tanácstalan turisták többsége a szállodai alkalmazottaktól próbálta megtudni, mit csináljon. A derék hotelszemélyzet állta a sarat, ám az ilyenkor szokásos közhelyeken túl semmivel nem tudta biztatni a hoppon maradt embereket. A legnagyobb gond most a bizonytalanság. Ugyanis hiába vesz valaki az interneten keddre vagy szerdára egy repülőjegyet, azt senki sem tudja megmondani, hogy az adott járat elindul-e Lombok szigetéről. A hotel vezető recepciósa azt a megoldást javasolta, hogy az itt ragadt emberek komppal keljenek át Lombokról Bali szigetére, majd onnan 16 órás buszozással menjenek el Kelet-Jáva legnagyobb városába, Surabayába. A térképen látható, hogy Surabaya Balitól és Lomboktól is jóval nyugatabbra fekszik, az Agung kitörése az ottani légi forgalmat nem zavarja.

Surabaya repülőtere rendben fogadja és indítja a gépeket, tehát új repülőjegyek vásárlásával könnyen elérhető akár az indonéz főváros, Jakarta, akár Szingapúr, akár Kuala Lumpur is. Márpedig az európai utazóknak általában ebből a három városból indulnak vissza a gépeik. A téli üdülési szezon most kezd csúcsra járni, hiszen decembertől februárig több százezer turista érkezik meg Balira és Lombokra is. Jelen pillanatban az előszezon végén tartunk. A szállodák igyekeznek rugalmasan kezelni a helyzetet. A meg nem érkező turisták szobáit odaadják azoknak, akik képtelenek voltak elrepülni.

Nehéz helyzetben vannak azok, akik két repülőjegy összekombinálásával érkeztek meg az indonéz szigetvilágba. Sokan cselekednek így, hiszen Európából ezzel a megoldással jóval olcsóbban el lehet jutni Balira, vagy éppen Lombokra.Ezt a saját példámon tudom a legjobban megvilágítani. Budapest és Kuala Lumpur között a Qatar Airways fuvarozott, majd a maláj fővárosból az Air Asia hozott el Lombokra. A visszaúton a katari légitársaságot "nem érdekli", hogy nekem az Agung vulkán miatt problémám van a Lombok-Kuala Lumpur közötti táv megtételével. Ha nem érem el a pénteken este a Dohába induló gépet, akkor az nélkülem fog elmenni, nekem pedig új jegyet kell vásárolnom a hazautazáshoz.

Amikor 2010. április 14-én az izlandi Eyjafjallajökull vulkán kitört, Európa felett gyakorlatilag teljes légtérzárat rendeltek el. Ez nyolc napig tartott, és több millió utazó életét keserítette meg. A repülőgépekre a legnagyobb veszélyt a légkörbe kerülő vulkáni hamu jelenti, amely eltömítheti, vagy megrongálhatja a hajtóműveket. A British Airways 9-es járatának indonéziai szerencsés kimenetelű balesetére már kevesebben emlékeznek. 1982 nyarán a London és Auckland között közlekedő repülő a Mount Galunggung vulkán kitörése miatti hamufelhőbe került, 180 kilométerre az indonéziai Jakartától. A hamu mind a négy hajtóművet tönkretette, azok egymás után álltak le. A hamufelhőből siklórepüléssel szabadult ki a gép, majd a személyzet újraindította a hajtóműveket, a gép pedig sikeres kényszerleszállást hajtott végre Jakartában.

Mindezek ellenére a lomboki repülőtér hétfőn fogadtott és indított is gépeket. Az ide érkező és innen felszálló járatok mintegy felét törölték. A már említett Air Asia járatai mellett az indonéz nemzeti légi társaság, a Garuda Air sem indította el a jakartai gépét. A kisebb, helyi légi társaságok közül a Lion Air, a Batik Air és a Wings Air gépei - ha késéssel is - megérkeztek, és el is indultak a célállomás felé. A helyi idő szerint hétfő este induló gépek közül sokat töröltek. A 18.00 és 21.00 óra között Lombokról induló tíz járatból hat biztosan nem indul el. A Batik Air és a Lion Air egyaránt Jakartába induló járatai azonban - jelen állás szerint - elrepülnek Lombokról. (Magyarország és Lombok között az időeltolódás + 7 óra.)

A légi társaságok pilótái szabadon dönthetnek arról, hogy felszállnak-e Baliról és Lombokról, illetve elrepülnek-e ezekre a helyekre. Amennyiben az utat kockázatosnak látják, törlik a járatot. Az Air Asia hoppon maradt utasait a légitársaság arról tájékoztatta, hogy két választási lehetőségük van. Vagy visszakapják a jegy árát, vagy 30 napon belül választhatnak egy másik járatot, amely ugyanazon az útvonalon közlekedik, amelyiknek a gépét a vulkánkitörés miatt törölték.

A vasárnapi híradások arról szóltak, hogy a szél az Agung vulkán feletti hamufelhőt keleti irányban, éppen Lombok szigete felé sodorta. Azonban itt, Lombok nyugati partvidékén ebből semmit nem lehetett érezni. Senggigiben vasárnap este szabadon sétáltak az emberek, gázmaszkot senkin nem láttam. Bali szigetén ennél sokkal nagyobb volt a készültség, mert ott helyi idő szerint hétfőn hajnalban már a legmagasabb riasztási fokozat volt érvényben. Magyar idő szerint hétfőn délelőtt negyed 11-kor Lombok szigetén is lehetett hallani azt a dörgésszerű hangot, amelyet az 1963 óta szunnyadó Agung vulkán produkált.

A több ezer szigetből álló Indonéziában gyakori a szeizmikus tevékenység, mert az ország az úgynevezett csendes-óceáni tűzgyűrű mentén fekszik, ahol a törésvonalak miatt rengeteg az aktív vulkán és a földrengés is. Helyi idő szerint hétfőn este tehát ez volt a helyzet Lombokon. Kedden reggel pedig nekem is döntést kell hoznom arról, hogyan érem el a péntek este Kuala Lumpurból Dohába tartó repülőgépet. Bár a hotelszemélyzet azt mondta, üljek nyugodtan, egyre inkább hajlok arra, hogy kedden elindulok Surabayába. A szakértők ugyanis már most elhúzódó vulkáni tevékenységről beszélnek.