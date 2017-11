A vakszerencsén múlik, kit enged el és kit marasztal az Agung vulkán

Továbbra is teljesen bizonytalan, hogy mikor és hogyan lehet repülőgéppel elhagyni az indonéziai Lombok szigetét. Az Agung vulkán kitörése miatt a denpasari nemzetközi repülőtér még mindig zárva van. Ott 445 járatot töröltek, hatvanezren Balin rekedtek. Lombokon magyar idő szerint kedd reggel nyitva volt a légikikötő, de a járatok egy részét itt is törölték. Az időjárás megváltozott, mert feltámadt és viharossá fokozódott a szél, amely tovább nehezíti az amúgy sem könnyű helyzetet. Nem sokkal később óriási eső zúdult Lombokra és Balira. Helyszíni riport Lombokról.

Helyi idő szerint kedden reggelre valamelyest kitisztult az idő, teljes szélcsend volt a Bali melletti Lombokon. Nem sokkal reggel hat óra után Lombok nyugati partszakaszáról így festett az Agung vulkán.

Helyi idő szerint kedden délben (amely magyar idő szerint kedd hajnali 5 óra volt) megváltozott az időjárás. Előbb csak megerősödött, majd viharossá fokozódott a szél, amely a lehető legrosszabb forgatókönyv, hiszen a hamufelhőt gyakorlatilag akadálytalanul sodorhatja. Az elmúlt két napban teljes szélcsend uralkodott Lombokon, ami azért volt nagyon fontos, mert a hamufelhő így elkerülte a sziget repülőterét. Míg Denpasarban be kellett zárni a légikikötőt, addig a lomboki reptér - számos járattörlés ellenére - üzemelt.

Nem sokkal délután két óra után óriási eső zúdult le Lombokra és Balira.

A denpasari repülőtér hétfői bezárása óta Balin óriási a káosz. A denpasari reptér a régió egyik legforgalmasabb légikikötője, ahová nemcsak Ázsiából és Ausztráliából, de Európából is érkeznek közvetlen járatok. A hétfői lezárás óta 445 járatot töröltek, közel hatvanezer ember rekedt Balin. Kisebb bajban azok vannak, akik nem tudtak megérkezni, ők legfeljebb a szállodai foglalásaikat és a nyaralásukat bukták el. Nagyobb pácba kerültek azok, akiknek lejárt a szabadságuk, elfogyott a vakációra szánt pénzük, de nem tudnak elutazni. A közlekedési hatóság számos autóbuszt küldött a térségbe, hogy az utasok félnapos zötykölődést követően el tudjanak jutni Surabayába, Kelet-Jáva szigetére. Az ottani repülőtér ugyanis rendben üzemel, de akik onnan akarnak elindulni, új jegyet kell vásároljanak.

Lombokról is egyre többen szeretnének elrepülni, lassan mindegy lesz, hogy hogyan, mivel és hová. Ám Indonéziában nem annyira egyszerű az internetes repülőjegyvásárlás, mint Magyarországon. A még közlekedő légitársaságok közül a Lion Air és a Batik Air is csak akkor fogadja el az interneten keresztül lebonyolított kártyás fizetést, ha a jegyet legalább 48 órával az indulás előtt megvásároljuk. Ha valaki kicsúszik ebből az intervallumból, akkor két lehetősége marad. Egy kód felhasználásával a helyi ATM automatában fizeti be az összeget, vagy - a nyolcvanas éveket idézve - elbattyog egy utazási irodába, ahol készpénzzel fizethet. Így tettem én is, így lett jegyem a holnap 9.40-kor induló Lion Air járatra, amely Surabayába repül.

A szabad helyek amúgy nagyon gyorsan elfogynak. Kedden azért nem tudtam elrepülni Lombokról, mert egyetlen Surabayába tartó gépen sem volt már hely. Az árak is észtvesztő tempóban emelkednek. Normális esetben egy Lombok-Surabaya út nem kerül többe 8-10 ezer forintnál. A légitársaságok minden bizonnyal ráéreztek arra, hogy ez itt a kasza ideje, a Garuda Air például úgy lökte az égbe a Jakartába szóló jegyek árát, mint az Agung a hamufelhőt. Természetesen, akinek el kell utazni, az a 90 ezer forintos repülőjegyet is meg fogja vásárolni, mert nem tehet mást. Ez a nyerészkedés egészen ijesztő méreteket kezd ölteni Indonéziában, de egyedinek semmiképpen sem mondható a világban.

Az Air Asia harmadik napja folyamatosan törli a Kuala Lumpur-Lombok járatait, senki sem tudja megmondani, hogy mikor indulnak újra a fapados gépek. Egyre többen keresnek alternatív megoldást. A lomboki szálloda recepciójánál kedden reggel egy német csoport azt tudakolta, hogy taxival el lehet-e jutni a 616 kilométerrel keletebbre lévő Surabayába. Indonéziában a taxi rendkívül olcsó, egy ilyen nagy távolságra is kedvező árat lehet kialkudni a sofőröknél, akiknek egy 100-200 dolláros fuvar elképesztő bevételt jelent. Ám a helyi szabályok nem teszik lehetővé, hogy a Lombokon közlekedő taxik elhagyják a szigetet, ugyanez vonatkozik a Balin bejegyzett taxikra is. Ezzel együtt is el lehet jutni taxival Surabayába, de ehhez kétszer kompra kell szállni és három szigeten (Lombok, Bali, Jáva) három különböző taxit kell igénybe venni. A németek ezt hallva feladták a tervüket és folytatták a repülőjegy-vadászatot.

Marad tehát a reménykedés - számomra is. Amennyiben a Lion Air Surabayába induló járata szerdán reggel helyi idő szerint 9.40-kor a levegőbe emelkedik, akkor el tudom hagyni Lombok szigetét, 55 perccel később pedig már Kelet-Jáván leszek. Onnan másnap elindulok Kuala Lumpurba, hogy péntek este Dohán keresztül megérkezzek Budapestre. Arra az esetre nem szeretnék gondolni, hogy törlik a holnap reggeli gépet, vagy bezárják a lomboki repteret.

Ekkor nekem sem marad más megoldás, mint abban reménykedni, hogy valamilyen csoda folytán csütörtökön már jönni fog Kuala Lumpurból az Air Asia, hiszen az eredeti jegyem a csütörtök esti gépre szól. Vagy marad a taxis-kompos változat, amely rengeteg bizonytalanságot hordoz magában. Addig is ezt az oldalt nézegetem, bár talán jobb lenne hagyni az egészet, egyszer úgyis hazajutok.

A végére csak annyit: az indonéz lakosság, a szálloda személyzete sztoikus nyugalomal szemléli a helyzetet. Ők pontosan tudják, hogy a természet erői ellen semmit sem lehet tenni. Főleg nem a csendes-óceáni tűzgyűrű mentén fekvő Indonéziában.