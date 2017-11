2012 decemberében egy ámokfutó 20 gyereket és 6 felnőttet lőtt agyon egy általános iskolában és végül magával is végzett. A floridai Atlantic University professzora, James Tracy a blogján közzé tette, hogy véleménye szerint a kormány rendezte meg a vérengzést, hogy indoka legyen szigorítani a fegyvertartás szabályain. Mivel az egyetem felszólítására sem volt hajlandó eltávolítani a blogbejegyzést, elbocsátották a munkahelyéről. Nemsokára bíróság elé kerül az ügy, a kulcsszó: szólásszabadság.

Szinte valamennyi merénylettel kapcsolatban felbukkannak az USA-ban azok az összeesküvés-elméletek, amelyek szerint a kormány rendezte meg az egészet, hogy indoka legyen nagyobb hatáskörrel ellenőrizni az állampolgárokat. A lövöldözéses ámokfutásoknál pedig arra szokás gyanakodni, hogy a kormánynak precedensek kellenek, amivel a fegyvertartás szabályainak szigorítása mellett érvelhet. A józan többség az ilyen spekulációkra csak rálegyint: túl sokat nézte az X-aktákat, aki kitalálta, de sokan bőszen hirdetnek nyilvánvaló ostobaságokat és az Amerikában mindig nagyon fontos szólásszabadságra hivatkoznak. Így aztán a bíróság időnként azzal a feladattal találja szembe magát, hogy megállapítsa, hol végződik a szólásszabadság és hol kezdődik az uszítás vagy a nettó hülyeség.

Newtown 27 ezres kisváros Connecticut államban, New Yorktól északkeletre 120 kilométerre. Az autizmus egyik válfajában szenvedő, akkor 20 éves Adam Lanza felfegyverkezve megjelent a Sandy Hook általános iskolában és agyonlőtt húsz 6-7 éves kisdiákot, illetve hat tanárt, előtte, még otthon a saját anyját is.Három fegyvert használt: két anyja nevére bejegyzett pisztolyt és egy illegálisan beszerzett gépkarabélyt. Ez az eset tehát nem támasztja alá azt a véleményt, hogy ha szigorúbbak lennének a fegyvertartási szabályok, akkor kevesebb lenne a lövöldözéses ámokfutás, hiszen a legnagyobb pusztítást az illegálisan tartott fegyver okozta, az egyik pisztolyt pedig nem is használta a merénylő. Az idén november elején Texasban történt templomi mészárlásnál is az csökkentette az áldozatok számát, hogy két közelben lakó magánembernek is volt otthon legálisan tartott fegyvere, és felvették a harcot a merénylővel. A Sandy Hook-vérengzés után Newtownban és környékén is megnőtt a fegyvervásárlások száma, ebből úgy tűnik, hogy az amerikaiak többsége biztonságot lát a lőfegyverben és nem veszélyt.

Az Associated Press tudósítása szerint 2016 januárjában hívott össze az Atlantic University egy bizottságot, hogy vizsgálja ki James Tracy ügyét. A professzor saját blogján azok közé az esetek közé sorolta a newtowni ámokfutást, amiket a kormány (akkor még Barack Obama kormánya) rendezett meg és arra akart felhasználni, hogy szigorítsák a fegyvertartás szabályait. Akkoriban egyébként valóban napirenden volt a javaslat, hogy az egész USA-ban tiltsák be a tíz töltényesnél nagyobb tárral rendelkező automata fegyverek árusítását. Aztán a szabályozás egységesítéséből semmi sem lett, minden állam saját külön törvényeket alkalmaz a lőfegyverekkel kapcsolatban. Az egyetemi vizsgálóbizottság felszólította James Tracy-t, hogy távolítsa el a kérdéses blogbejegyzést, aki ezt megtagadta. Arra hivatkozott, hogy magánszemélyként blogot vezet, de ennek semmi köze az egyetemen végzett munkájához. A bizottság azonban ezt nem így látta, és megszüntette James Tracy munkaviszonyát.

A kirúgott professzor pert indított az egyetem ellen, amely perben hamarosan ítélet várható. Az USA valamennyi egyeteme érdeklődéssel figyeli az ügy kimenetelét, hiszen most a későbbiekben hivatkozható precedens fog keletkezni, akárhogyan is dönt a bíróság. Egyrészt az Egyesült Államokban fennállása óta nagy hangsúlyt fektetnek a szólásszabadságra. Másrészt egy egyetem hírnevét negatívan befolyásolhatja valamelyik tanárának az egyetemen kívül végzett tevékenysége is.