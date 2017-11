Karácsonyi díszkivilágítás 350 ezer izzóból

Egyre terjedő szokás, hogy az adventi időszakban különböző fényforrásokkal díszítik az emberek a házaikat. Aztán egyáltalán nem biztos, hogy a szomszéd örül neki, ha az ő hálószobájának ablakán világítanak be a kisebb-nagyobb csillagok vagy éppen egy rénszarvas. De hogyan élje túl a szomszéd a decembert, ha 350 ezer izzó villódzó fényei töltenek be minden egyes éjszakát?

A Connecticut állambeli Fairfieldben 18 évvel ezelőtt kezdte fényekkel díszíteni a házát a Halliwell-család. Évről-évre több világító szerkezetet vásároltak. Aztán egy idő múlva olyan látványosság lett az épület, amit távolabbról is eljöttek megnézni. Mostanra már adományokat is elfogad látogatóktól a Halliwell-família, hogy tovább bővíthessék a világon egyedülálló karácsonyi díszkivilágításukat. Jelenleg 350 ezer izzó üzemel a fényorgiában, amely több működő vonatmodellt, egy kápolnát betlehemmel és egy életnagyságú, rénszarvasok vontatta szánt is magában foglal. Egy-egy karácsonyi szezonban több mint 30 ezer ember jön el megnézni a látványosságot, ami pokollá teszi a környéken lakók életét.

Ha beindul a Halliwell-féle fényáradat, onnantól képtelenség közlekedni, pláne parkolni a környéken. Negyvenöt család petícióval fordult a polgármesterhez. Ő megígérte, hogy közlekedési rendőrök fogják irányítani a forgalmat a kritikus időszakban. A Fox News-nak nyilatkozott Gene és Mary Halliwell, akik nem értik, hogy a petíció aláírói miért egyből a polgármesterhez fordultak, és miért nem keresték meg közvetlenül őket a problémával. Egyébként a környéken nagyon sokan szeretik a nem mindennapi látványosságot, és segítenek a felépítésénél, illetve a lebontásánál.