Börtönőr szexelt egy rabbal

Igazán nem lehet ráfogni Nakisha Newellrre, hogy durván bánt volna a rabokkal. Legalábbis az egyikkel, mert nemcsak mobiltelefont és e-cigarettát csempészet be, de több ízben szexuálisan is örömet szerzett neki.

A 28 éves Nakisha Newell másfél évig dolgozott börtönőrként az Ohio állambeli Butler megyében. A New York Post tudósítása szerint egy férfi fogva tartott és közte vonzalom alakult ki, ezért a börtönőr nő az állását is hajlandó volt kockáztatni. Egyik kollégája figyelt fel Nakisha Newell gyanús viselkedésére, de nem merte megvádolni semmivel, csak a börtön vezetőjének, Mike Craftnak tett említést az ügyről. Ezt követően Nakisha Newellt sikerült tetten érni, ahogy egy mobiltelefonhoz való akkumulátort akart becsempészni a börtönbe. Mike Craft felháborodva nyilatkozott arról, hogy a börtönőrök kemény, de nemes feladatot látnak el. Nevelő munkájuknak csak akkor van eredménye, ha ők maguk feddhetetlenek. A Butler megyei börtön eddigi jó hírnevét veszélyeztette a felelőtlenül viselkedő alkalmazott, aki természetesen sohasem dolgozhat már ott.

Nakisha Newellt azért tartóztatták le, mert e-cigarettát és mobiltelefont csempészett be a börtönbe. A kihallgatása során vallotta be, hogy az egyik elítélttel több alkalommal is szexelt, amivel csak még inkább súlyosbította a helyzetét. Jelenleg letartóztatásban van, megtapasztalhatja, hogy milyen érzés azt a bizonyos narancssárga ruhát viselni. Viszont nem a Butler megyei börtönbe került, hanem máshová szállították. Így kerülték el azt bizarr helyzetet, hogy azok közé kerüljön, akikre eddig felügyelt (vagy legalábbis felügyelnie kellett volna), és ne régi kollégái őrizzék, mialatt kiderül, hogy pontosan milyen pontokban emelnek vádat ellene, és óvadék ellenében szabadlábra kerülhet-e.