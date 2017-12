Megerőszakolta, megverte és folyamatosan kínozta áldozatát az az 52 éves olasz férfi, akit a hétvégén tartóztatott le a rendőrség. A nő tíz évig élt leláncolva egy pincében. A férfitól két gyereke is született, akiket szintén arra kényszerített, hogy bántsák saját anyjukat. A férfi véletlenül bukott le.

Aloisio Giordan akkor lett gyanús a rendőröknek, amikor kocsiját megállították, és egy koszos, alultáplált fiút találtak a hátsó ülésen. A gyerek anyjával akartak beszélni, ezért felszólították, hogy vigye őket a házához. Ott egy újabb, szintén alultáplált gyereket találtak. És egy nőt. Ezután kutatták át a házat, és egy pincére bukkantak, ami tele volt szeméttel - írja a The Sun.

Kiderült, hogy a nő az utóbbi tíz évet ott töltötte, egy fémrúdhoz láncolva.

A rendőrök felvételt készítettek a pincéről, ahol évekig raboskodott a nő:



A férfi rendszeren verte, kínozta és megerőszakolta a nőt. Két gyerekük is született. A rendőrség szerint nekik is nézniük kellett, hogyan bántja a nőt az apjuk. Sőt: a férfi arra kényszerítette a fiút, hogy ő is kínozza anyját. Ha ezt nem tette meg, őt is megverte.

A román nő 19 évesen találkozott először a férfival, azután hogy a férfi súlyosan beteg feleségét kezdte ápolni. Amikor az asszony meghalt, a férfi azt mondta a nőnek, hogy maradjon nála. Aztán bezárta a pincébe.

A férfiról az is kiderült, hogy 1995-ben egy hasonló eset miatt ítélték el. Akkori áldozatát is teherbe ejtette, de az első alkalommal úgy hasba rúgta a nőt, hogy elvetélt. A második gyereknél egy sebészkéssel és egy kanállal maga hajtott végre abortuszt a nőn.

A bíróság akkor öt év börtönre ítélte, de abból csak négyet kellett leülnie.



Az olasz büntetőtörvénykönyvben viszonylag közel van egymáshoz a két bűncselekmény. Az egyik az gyakorlatilag a magyar személyi szabadság megsértésének megfelelő bűncselekmény. A másik pedig a többszörösen elkövetett nemi erőszak"

- mondta az Origónak Borbély Zoltán.

Az ügyvéd azt is hozzátette, hogy az olasz törvények szerint 8-20 évig terjedő börtönbüntetésre ítélheti a bíróság a férfit. Azonban, mivel halmazati büntetésről van szó,

akár 24 évet is kaphat.

Hasonló a magyar szabályozáshoz, ám hazánkban 5-15 évig terjedő börtönbüntetést kaphatna a férfi minősített szexuális erőszakért, amely nálunk kiegészülne a sértett sanyargatásával is.

Olaszországban egyébként a nemi szabadság elleni támadás gyakorlatilag egy szinten van egy gyilkossággal, vagyis ha a nő megölte volna az őt fogva tartó férfit, akkor azt a bíróság jogos önvédelemnek minősítette volna.

Azzal a céllal, hogy megtörjék az ő személyiségét, és a bántalmazó kiélhesse a maga primitív, ösztönös és állatszerű szexuális vágyait, ez a férfi megfosztotta ezt a nőt az identitásától az izolációval. Ezt úgy érte el, hogy hosszú ideig a külvilágtól elzárta erőszakkal. Megvont minden olyan ingert az adott embertől, ami valamilyen viszonyítási alapot szolgálna az adott embernek. A nő így teljesen rá volt utalva a fogvatartójára"

- ezt már az általunk megkérdezett szakpszichológus mondja, aki azt is hozzáteszi, hogy a nő érzelmileg és szellemileg is teljesen kiürülhetett.

"Mondhatni zombivá vált. Ilyenkor szétesik az emberi psziché, bizonytalanság jön létre, illetve kóros negatív önértékelés jellemzi ezeket az embereket" - mondja Makai Gábor.

Azt is hozzáteszi, hogy a nő túlélése érdekében elkezdhetett kötődni a fogvatartjához, sőt egy idő után már a biztonságot is abban a férfiban láthatta.

Egyfajta szövetséget kötött az elrablója jobbik énjével, így alkalmazkodott a helyzethez.

Ha érzelmileg kötődik, akkor az már az a bizonyos Stockholm-szindróma. Ezek az emberek, de mi is - bárki az izoláció miatt - megtörnénk, kiszolgáltatottá válnánk és rettegnénk, félnénk. Ekkor látunk az agresszorban tévesen valami biztonságot"

- mondja a szakpszichológus, aki azt is hozzáteszi, hogy minden embert meg lehet törni egy ilyen helyzetben. Ha próbál is ellenállni, védekezni, egy idő után kimerül, és megjelenik a halálfélelem: ekkor azt érzi, hogy tehetetlen. Elfogadja a helyzetet, megpróbál túlélni, mégpedig úgy, hogy a jót látja a másikban.

Ez azt jelenti a fogvatartott számára, hogy ha jól viselkedik, akkor kaphat is valamiféle szeretet. Ez nem hétköznapi szeretet, de valamit kap. És erre ki van éhezve. Az ő számára lehet szeretet az is, hogy ránéznek, Egy ilyen torz helyzetben az is gondoskodás, ha ételt kap, ha ránéz, vagy ha megérinti."

Az olasz férfi a gyerekekkel is hasonlóképp bánt. Számukra az volt a követendő példa, amit ez a férfi megkövetelt tőlük. Ezek a gyerekek soha nem úgy kötődtek az anyjukhoz, mint, ahogy ez a kötődés kialakult volna akkor, ha egy hétköznapi helyzetben lehettek volna az anyjukkal.



Egy gyerek, amikor a személyisége formálódik, sokkal jobban befolyásolható. Erőszakkal és félelemkeltéssel képes volt elhitetni a gyerekekkel, hogy ha kínozzák az anyjukat, akkor azzal jót tesznek, hiszen ő rossz volt."

Az olasz kisvárosban fogva tartott nő esete azonban nem egyedi.

Három férfi három fiatal lányt tartott fogva

Amanda Berry, Gina De Jesus és Michelle Knight még kamaszok voltak, amikor három testvér elrabolta őket.

Tíz évet töltöttek fogságban egy clevelandi házban.

Az egyik szomszéd egyszer meghallotta, hogy egy nő kiabál segítségért. Akkor látta meg, hogy próbál kiszabadulni a házból. A szomszéd segített a nőnek, és azonnal értesítették a rendőrséget.

Akit a saját apja börtönözött be

Előfordult az is, hogy egy férfi a saját lányát börtönözte be a pincéjükben kialakított cellába.

Josef Fritzl 11 éves kora óta zaklatta szexuálisan a kislányt, 18 éves korában be is zárta őt.

Ezek után íratott vele egy levelet, miszerint a lány egy vallási szektához csatlakozott. 24 éven keresztül tartotta ott a lányt, ahol rendszeresen megverte és megerőszakolta. A lánynak hét gyereke is született apjától.

A dobozba zárt lány

Colleen Stant 1977-ben rabolták el. A stoppoló lányt egy fiatal házaspár vette fel, de amikor ki akart szállni a kocsiból, kést szorítottak a torkához, majd megkötözték és egy dobozba tették.

Abban a dobozban volt hét éven át.

Néha kiengedték onnan, hogy megverjék és megerőszakolják. Végül a feleség megsajnálta, és elengedte 1984-ben. Ő nem került börtönbe, férje viszont 104 évet kapott.

Natascha Kampusch

A leghíresebb elrablás Natascha Kampusch esete. A kislányt tízévesen rabolta el Wolfgang Přiklopil, amikor Natascha hazafele tartott az iskolából.

A férfi nyolc éven át tartotta fogságban egy pincében.

Folyamatosan bántotta a kislányt. Többször is elhagyták a házat együtt, sőt olyan eset is volt, hogy egy rendőrrel találkoztak az utcán, de Natascha nem jelezte neki, hogy fogva tartják. Tizennyolc éves volt, amikor Přiklopil kis időre nem figyelt a lányra, így annak sikerült megszöknie. A férfi, miután a lány megszökött egy vonat elé ugrott.