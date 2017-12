Bombát találtak egy németországi karácsonyi vásáron

Robbanószerkezetet találtak pénteken egy karácsonyi vásáron a németországi Potsdamban. A rendőrség később bejelentette, hogy hatástalanították a bombát, amelyben fémdarabokat és szögeket is találtak. Később viszont azt írták, hogy vizsgálják, hogy bombáról van-e szó. Friss hírek szerint további csomagok után is kutatnak, pedig a polgármester már a piac újranyitásáról nyilatkozott. Állítólag a csomagot egy futár vitte ki.

A Berlin melletti város rendőrségének tájékoztatása szerint a tűzszerészek házikészítésű bombát találtak a Potsdam központjában működő szabadtéri adventi vásáron.

A rendőrség kiürítette és lezárta a környéket.

A Potsdamer Neueste Nachrichten című helyi lap értesülése szerint a szerkezet egy postai küldeményben van, amelyet egy belvárosi gyógyszertárnak címeztek. A Bild azt írja, hogy a csomagot 14.30-kor találták meg a vásár területét keresztező Dortustraße utcában. A hatóságok 17 óra után megerősítették, hogy robbanóanyagról van szó, nem sokkal később pedig - 17:30-kor - azt is közölték, hogy

a bombát ellenőrzött körülmények között hatástalanítoták.

A PNN.de helyszíni tudósítója arról számolt be, hogy a szerkezetet előzetesen röntgennel világították át, majd egy robot segítségével semmisítették meg.

Valamivel negyed 7 után viszont a rendőrség váratlanul bejelentette, hogy

lehetséges, hogy további csomagokat is elhelyeztek a környéken, ezek után jelenleg is kutatnak.

Ennek kapcsán bombakereső kutyákat is bevetettek.

Komikus jelenet volt, hogy Jann Jacobs potsdami szociáldemokrata polgármester 3 perccel ezelőtt a bejelentés előtt állt ki a sajtó elé, hogy megköszönje a hatóságok munkáját, majd közölte, hogy véleménye szerint szombaton újra megnyithat a piac. Majd jött a rendőrségi bejelentés, hogy azért az nem olyan biztos.

A német sajtó azt írja, hogy egy 40x50-es küldeményt találtak a Brandenburgerstraße és Dortustraße sarkán, egy gyógyszertár előtt, amelyet

a hírek szerint egy futár szállított ki.

A csomagot egy ott dolgozó kinyitotta, akkor vette észre, hogy drótok lógnak ki belőle. Ő értesítette a rendőrséget, amely speciális egységekkel érkezett a helyszínre.

Az első hírek szerint egy házi készítésű, barkács bombát helyeztek el. A hivatalos terminológiai szerint egy úgy nevezett nem konvencionális, robbanásra és öngyulladásra alkalmas tárgyra bukkantak a hatóságok. Ez a megfogalmazás a közbeszédben bombát jelent. Később az is kiderült, hogy a bombában szögek és fémdarabok is voltak. Egy helyi újság 18 órakör közölt híre szerint a csomagban találtak egy 1,5 literes flakont is, és tényként közlik, hogy

egy szögbombáról van szó.

Egyelőre zavarosak a híradások, mert azt is megjegyzik, hogy a rendőrség vizsgálja, hogy kamu, vagy valódi bombát találtak-e. Van olyan forrás, amely szerint a rendőrség laboratóriumban vizsgálja meg a csomagban talált gyanús tárgyakat. Érdekes fejlemény, hogy a rendőrség 18:40-kor a korábbi közléseivel teljesen ellentétes tweet üzenetet adott ki, és felszólított mindenkit, hogy a szerkezet milyenségéről az ellenőrzés lezárásáig senki ne spekuláljon. Ugyanakkor azt egyértelművé tették, hogy az eset hátteréről egyelőre nem pontos információ.

A lakosságot mindenestre felszólították, hogy ne menjenek a lezárt környékre.

Emlékeztető

A héten Németország szerte több mint 2600 karácsonyi vásárt nyitott meg. Ezek becsült forgalma elérheti az 1,7 milliárd eurót, amely forintra átváltva 530 milliárdot jelent. Egy évvel ezelőtt, december 19-én Berinben egy kamion gázolt át egy karácsonyi vásáron, a merényletben 12 ember halt meg. A terroristáról később kiderült, hogy bevándorló volt.