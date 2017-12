Még több rendőrt küldtek a potsdami karácsonyi vásárra

Fokozták a rendőri ellenőrzést szombaton a potsdami karácsonyi vásáron, ahol előző nap gyanús, robbanószerkezetnek gondolt csomagot találtak.

A rendőrség péntek késő este ugyanakkor azt közölte, hogy a csomagban - amelyet egy belvárosi gyógyszertárnak címeztek - nem találtak gyújtószerkezetet. Kábelek, szárazelemek és szögek voltak benne, de gyújtószerkezet nem. Mindazonáltal a hatóságok szombaton is folytatták a nyomozást, és vizsgálják azt is, nem küldtek-e hasonló csomagot más címekre is. Azt is próbálják kideríteni, hogy ki adta fel a csomagot.

A Berlin közelében lévő Potsdam belvárosában lévő vásárt péntek délután kiürítették, szombaton azonban újra megnyitották.

A történtek után nem csupán Potsdamban, hanem Brandenburg tartomány valamennyi karácsonyi vásárának körzetében is megerősítették a rendőri készültséget.

A hatóságok szerint egyelőre nem bizonyított, hogy merényletet terveztek volna a karácsonyi vásár ellen, akár a gyógyszertár is lehetett a célpont.