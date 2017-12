Rendkívüli állapotot vezettek be Hondurasban

Rendkívüli állapotot vezetett be péntek éjjel Hondurasban a kormányzat, miután a múlt hét végi elnökválasztást helyenként zavargásokkal is kísért tiltakozó akciók követték. A döntés az alkotmány részleges felfüggesztését is jelenti, továbbá azt, hogy a hadsereg és a rendőrség szélesebb jogköröket kap a zavargók elleni fellépésre.