Abu-Dzabi cáfolja, hogy támadás érte volna egyik épülő atomerőművét

Cáfolta vasárnap az Egyesült Arab Emírségek azt, hogy az Irán által támogatott jemeni húszi lázadók robotrepülőgépet lőttek volna ki egyik, Abu-Dzabiban épülő atomerőművére.

A WAM állami hírügynökség a Twitteren közzétett jelentésében idézte az emírségek rendkívüli helyzetekkel és válságkezeléssel foglalkozó hivatalát, amely szerint az ország légvédelmi rendszere képes elhárítani bármifajta hasonló fenyegetést, és az al-Baraka atomerőmű minden tekintetben biztonságban van.

Az Irán által támogatott síita húszi lázadók tévéje vasárnap internetes oldalán közölte, hogy a csoport robotrepülőgépet lőtt ki az Abu-Dzabi emírség nyugati sivatagos területén épülő al-Baraka atomerőműre.

Bizonyítékokat erről nem szolgáltatott, és az emírségekből sem érkeztek hírek rakéta becsapódásáról.

Idén már másodszor fordul elő, hogy a húszik azt állítják, rakétát lőttek ki az emírségekre.

A Kepco dél-koreai vállalat a tervek szerint 2018-ban fejezi be és állítja üzembe az Abu-Dzabiban épülő atomerőmű első reaktorát a négy közül.

Az Egyesült Arab Emírségeknek, akárcsak az Egyesült Államokkal szövetséges többi Öböl-menti arab országnak, Patriot típusú légvédelmi rendszere van, amely képes ballisztikus rakéták elhárítására is, de a nagy magasságban repülő célpontok megsemmisítésére alkalmas THAAD rakétákkal is rendelkezik.

A húszik november elején ballisztikus rakétát lőttek ki a rijádi nemzetközi repülőtérre, de a szaúdi légvédelem megsemmisítette azt.

A jemeni felkelők a támadást azzal indokolták, hogy ezzel adtak választ a Szaúd-Arábia vezette, a jemeni háborúba beavatkozó arab koalíció blokádjára . A koalícióban az Egyesült Arab Emírségek is részt vesznek. Rijád megtorlásként megszigorította a jemeni repülőterekre és kikötőkre korábban elrendelt blokádját, és bombázta a felkelők kezén lévő fővárost, Szanaát.

Az arab koalíció szerint a húszik Irántól kaptak ballisztikus rakétát, vagy legalábbis Teherán segítségével fejlesztették ki, magas rangú szaúdi tisztségviselők pedig háborús cselekedet elkövetésével vádolták meg a perzsa államot.

Szaúd-Arábia 2015 márciusa óta avatkozik be a jemeni konfliktusba, amely a nemzetközileg elismert jemeni kormány és a húszik között zajlik. Rijádot számtalanszor bírálták amiatt, hogy jemeni bombázásainak rengeteg civil áldozata van, és csak rontott a jemeniek életkörülményein.