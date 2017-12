Az autonómiapártiak nyertek Korzikán

Az autonómiára törekvő nacionalisták szerezték meg a legtöbb szavazatot Korzikán a vasárnap tartott regionális parlamenti választáson. A függetlenséget szorgalmazó, két pártból álló szövetség, a Pe a Corsica a szavazatok 45,4 százalékát kapta. Emmanuel Macron francia államfő pártja, A Köztársaság lendületben (LREM) csupán 11,26 százalékos szavazatarányt ért el.

A részvétel 52,2 százalékos volt, 7,5 százalékkal szerényebb, mint a legutóbbi, 2015-ben tartott választás első fordulóján.

Ezúttal is lesz második forduló, mivel egyik pártnak, illetve pártszövetségnek sem sikerült elnyerni a szavazatok több mint 50 százalékát. Két, egymással is versengő közép-jobb tömörülés 15, illetve 12,8 százalékot ért el, és ezek várhatóan egyesítik erőiket a második fordulóra. Nem zárható ki, hogy Macron támogatóit is megpróbálják szövetségre bírni.

A 330 ezer lakosú Korzika az egyetlen különleges státusszal rendelkező közösség Franciaországban (nem számítva a tengeren túli területeket).

A korzikai nemzetgyűlés szeptember 22-én "Katalónia kormányának vitathatatlan legitimitását" hangsúlyozta, ám a nacionalisták vezetője, Gilles Simeoni a múlt hónapban azt írta a Le Monde című francia lapban, hogy "Korzika nem Katalónia".

A korzikai nacionalisták vezetői teljes autonómiát akarnak, de azt hangoztatják, hogy nincs kilátás az azonnali függetlenedésre