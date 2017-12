Három héttel karácsony előtt a bécsi adventi vásárban jártunk, ahol legalább 50 bódéban árulják portékáikat az árusok, és egy 70 méter magas karácsonyfa díszíti a teret. Nagyon sok magyar szót is hallottunk, és még magyar árusokkal is találkoztunk. A hideg ellen pedig jól esett egy forralt bor vagy puncs is.