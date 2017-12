10 embert vettek őrizetbe a meggyilkolt máltai újságírónő ügyében

Őrizetbe vettek tíz gyanúsítottat Máltán a korrupciós ügyeket vizsgáló meggyilkolt oknyomozó újságíró, Daphne Caruana Galizia ügyében – jelentette be hétfőn Joseph Muscat miniszterelnök.

"Most tájékoztattak arról, hogy egy reggeli biztonsági akcióban őrizetbe vettek nyolc embert – mind máltaiak, és vannak közöttük olyanok, akiket már korábban ismert a rendőrség –, mert a gyanú szerint közük volt az október 16-ai merénylethez, amelyben meghalt az 53 éves Daphne Caruana Galizia" – írta a kormányfő közleményében. Valamivel később a Twitteren közzétett üzenetében tudatta, hogy őrizetbe vettek még két embert.

A máltai törvények szerint a rendőrségnek 48 órája van arra, hogy eldöntse: letartóztatja vagy szabadon engedi a gyanúsítottakat. Előbbi esetben a rendőrség további információkat fog nyilvánosságra hozni az ügyről.

Muscat megemlítette, hogy a máltai nyomozók igénybe vették az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI), az Europol és a finn rendőrség segítségét is. "Az állam és személyesen én is elkötelezettek vagyunk amellett, hogy a gyilkosság felbujtóit és elkövetőit bíróság elé állítsák" – írta.

Galizia egyebek között a miniszterelnök és felesége állítólagos offshore számlái után is kutakodott, és rendszeresen hangoztatta, hogy a szigetország irányítása bűnözők kezébe került.

Halála idején 42 jogi eljárás folyt az újságírónő ellen rágalmazás miatt.

Galizia egyik nagy port kavart cikkében arról írt, hogy a 2016 áprilisában kirobbant offshore-botrány alapjául szolgáló Panama-iratokban megneveztek egy olyan céget is, amely a miniszterelnök felesége tulajdonában áll, és a gyanú szerint titkos számlákon kenőpénzeket rejtett el. Muscat és felesége is hazugságnak nevezte az állításokat. Mindemellett a máltai kormányt már a cikk megjelenése előtt is elérte a botrány. A napvilágra került dokumentumok szerint Konrad Mizzi energiaügyi miniszternek és Keith Schembrinek, Muscat kabinetfőnökének is titkos cége volt Panamában.

Az újságírónő cikkei nyomán az offshore-botrányba keveredett kormányfő júniusban előrehozott választásokra kényszerült, de a történtek ellenére az ő pártja, a Máltai Munkáspárt győzött.

Az Európai Parlament november közepén aggasztónak nevezte a jogállamiság és a demokrácia máltai helyzetét, és kezdeményezte egy jogállamisági párbeszéd megindítását a vallettai kormány és az Európai Bizottság között. A képviselők sérelmezték, hogy Máltán csorbult a sajtószabadság és a bírói függetlenség, valamint azt, hogy a rendőrség számos súlyos korrupciós és pénzmosási vádat nem vizsgált ki.

Az EP határozottan elítélte Daphne Caruana Galizia meggyilkolását, hangsúlyozva, hogy a hatóságoknak mindent meg kell tenniük a tettesek felelősségre vonása érdekében.